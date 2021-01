Enem 2020: Estadão tira dúvidas da Redação com o professor Noslen nesta quarta

O que toda Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem de ter? E o que é pecado na hora de escrever a sua dissertação? Essas e outras perguntas serão respondidas nesta quarta-feira, 13, pelo professor Noslen, em uma live no Estadão.

A poucos dias do exame, marcado para este domingo, o especialista tira as últimas dúvidas dos candidatos sobre a prova escrita. A entrevista ao vivo será realizada às 16 horas desta quarta-feira, 13. Para assistir é só acessar o canal do YouTube do Estadão, o Facebook ou o LinkedIn.

Curitibano, o professor Noslen tem 3 milhões de inscritos em seu canal no YouTube e é um dos maiores edutubers do Brasil. Se você vai fazer o Enem nesta quarta-feira e quer enviar sua pergunta, deixe um comentário nas publicações sobre essa live nas redes sociais do Estadão.

Para chegar mais preparado para a Redação, confira também os possíveis temas que podem aparecer na prova e as dicas de quem já fez uma Redação nota mil no Enem.