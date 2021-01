Enem 2020: Veja o que mais cai nas provas de Matemática e Ciências da Natureza

SÃO PAULO - Os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020, que será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, farão no segundo dia as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Para saber quais as principais dicas de questões para cada disciplina e as melhores técnicas, o Estadão conversou com professores de cursinhos.

De acordo com os especialistas, o Enem tem seguido o padrão clássico de vestibulares como o da Fuvest, Unicamp e Unesp. "Nesses últimos anos o exame se tornou uma prova bastante conteudista, então as perguntas são sempre muito boas e contextualizadas", diz Robson Groto, professor de química do Curso Anglo.

"Uma dica é que o aluno tenha uma leitura bastante atenta das informações que foram dadas. É preciso tentar interpretar o texto, a imagem, reconhecer qual parte da matéria está sendo cobrada naquele exercício. Feito isso, ele pode analisar cuidadosamente as alternativas que frequentemente têm distratores que podem levar ao erro", complementa o professor de biologia Gabriel Antonini.

Veja a seguir outras dicas e os principais temas abordados no segundo dia do Enem:

Matemática

Segundo o professor Rodney Brazil, do Curso Anglo, a prova de Matemática costuma ser extensa e exige muita paciência do aluno, que deve ler cuidadosamente os enunciados. "Muitas vezes a prova apresenta cálculos trabalhosos", diz.

As principais questões são relacionadas a estatística, técnicas algébricas, geometria plana, funções, combinatória e probabilidade.

"A maior incidência nos temas de matemática são os problemas de aritmética, onde conceitos como razão, proporção, porcentagem e unidades de medidas são exigidos dos alunos. Além da parte de geometria plana", explica Brazil.

Química

"Normalmente as questões são apresentadas com um tema ambiental, como a poluição do ar, tratamento de solo... E das questões de Química, geralmente três delas são bem difíceis. Os assuntos sempre aparecem na prova em um contexto prático e moderno", aponta o professor Robson Groto.

As principais questões são relacionadas a concentração das soluções, termoquímica, ligações intermoleculares, funções inorgânicas e reações orgânicas.

Física

O professor Madson Molina explica que existem subtemas preferidos pelos examinadores. "Em mecânica, por exemplo, é importante o aluno estudar a aplicação das Leis de Newton, interpretação de gráficos cinemáticos e também a parte de hidrostática. Já em eletricidade, o objetivo é que o aluno consiga entender como é o funcionamento de uma planta baixa, planta elétrica de residências, dimensionamento de disjuntores..."

As principais questões são relacionadas a mecânica, eletricidade e ondulatória.

Outras dicas dadas por Molina é que o estudante entenda o significado do sinal de WiFi, o que é ter um roteador em casa e qual o funcionamento de um bluetooth.

Biologia

"A prova de Biologia exige bastante conhecimento em relação aos conceitos principais da matéria, mas também muita atenção em relação ao enunciado", alerta o professor Gabriel Antonini. "É muito comum que o aluno tenha de mobilizar os conhecimentos em relação aos conceitos tradicionais da matéria para interpretar situações que foram apresentadas. Depois disso, ele faz uma junção dessas informações para chegar ao resultado", diz.

As principais questões são relacionadas a ecologia, citologia e genética.

"Vale ressaltar que o Enem tinha um aspecto mais interpretativo das questões e com o passar dos anos ele tem sido um exame muito mais parecido com vestibulares tradicionais, onde existe uma demanda mais intensa de conceitos complexos da Biologia", aponta Antonini. "Não basta somente as habilidades para fazer o manejo das informações, o aluno precisa ter uma base conceitual bastante completa."