Enem 2019: confira os temas mais cobrados nas provas de Matemática e Ciências da Natureza

SÃO PAULO - Após a Redação e as provas e Linguagens e Ciências Humanas, os candidatos farão neste domingo, 10, segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019, as provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. O Estado conversou com professores de cursinhos para saber quais são as principais dicas de questões para cada disciplina e as melhores técnicas para não se enrolar durante o exame.

Para o professor de Matemática Fernando da Espiritu Santo, gerente de inteligência educacional e avaliações do Poliedro, "um grande desafio é a concentração de disciplinas em função do tempo disponível de prova". "É muito importante que o aluno tenha uma boa estratégia de prova, para que ele não se perca, como por exemplo ficar travado em uma questão mais difícil.”

Para regular o tempo, o professor também indica uma técnica. “Para não perder o time da prova, é bom tentar resolver dez questões a cada 30 minutos, que é o tempo de retirada dos adesivos de controle de prova”. Outra dica é marcar as questões que foram puladas na capa da prova, para ser mais fácil de recuperá-las depois.

Veja a seguir outras dicas e os principais temas abordados no segundo dia do Enem nos últimos anos:

Matemática

Segundo Espiritu Santo, a prova de Matemática não costuma ser conteudista. Pelo contrário, ela cobra os conceitos básicos da disciplina. "O aluno que sabe entre seis e sete temas principais domina mais da metade do conteúdo de toda a prova”, afirma.

As principais questões são relacionadas a:

Razão e proporção Grandezas proporcionais Operações matemáticas básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão Análise de gráficos Cálculo de áreas de figuras planas Porcentagem e cálculo de juros Noções de aritmética

O professor também diz que o aluno precisa estar sempre atento para não se perder da situação-problema que aparece no enunciado das questões. "É preciso prestar atenção ao pedido da questão, para não acabar seguindo por outro caminho e marcando a alternativa errada.”

Química

O professor de Química Rodrigo Machado, do Curso Anglo, indica que o aluno relembre conceitos importantes para resolver os exercícios. “É uma disciplina que exige conhecimento, não basta saber interpretar gráficos, como era no início do Enem. Nos últimos ela já se tornou uma prova mais técnica.”

Em Química, Machado destaca como os temas mais frequentes no segundo dia do Enem:

Físico-química Eletroquímica: Geração de corrente elétrica a partir das reações químicas (pilhas e bateria) e processos não-espontâneos de indução de reações químicas de oxidação e de redução pela passagem de corrente elétrica, em soluções iônicas ou sais fundidos. Termoquímica: Processos que envolvem troca de energia (liberada ou absorvida), sob a forma de calor, à pressão constante. Química Orgânica: “Esse é o tema que em disparado mais aparece na prova: em alguns casos fornece o modelo de reação orgânica, e para resolver o exercício, o aluno precisa explorar esse modelo, entender o que está mudando e levar para a situação que o exercício pede”, afirma o professor. Isomeria espacial: O professor chama a atenção para questões envolvendo carbono quiral ou assimétrico, tipos de isomeria cis/trans Reações orgânicas Química Geral Cálculo estequiométrico: “É um tema meio coringão, ele aparece em todas as provas, praticamente”, diz o professor. São problemas envolvendo a quantidade de substâncias. Por exemplo: quanto de produto é gerado a partir dos reagentes. Atomística Forças intermoleculares: Identificação do tipo de interação e solubilidade. “Por exemplo: o que é mais solúvel, interações entre moléculas, o que dissolve mais”, explica o professor.

Outra dica é pesquisar sobre a Tabela Periódica, já que ela completa 150 anos em 2019. “Não costuma cair (questões) sobre isso, mas por ser um ano importante - estarmos no Ano Internacional da Tabela Periódica - pode ser que a prova aborde o assunto de alguma maneira”, afirma.

Física

O professor Madson Molina, também do Curso Anglo, também indica os principais temas que podem cair no segundo dia do Enem 2019:

Mecânica Energia e trabalho: Transformações de energia, como funcionam usinas hidrelétricas ou termelétricas e usinas nucleares; Dinâmica: Causas de movimento de corpos, leis de Newton; Cinemática: Interpretação de gráficos. Ondulatório Fenômenos ondulatórios: Identificar as diferenças entre reflexão, refração, difração e interferência; Acústica: Características do som; Equação fundamental da ondulatória. Eletricidade Eletrodinâmica: Dimensionamento de fusíveis e disjuntores, conceitos de kilowatt/hora (presente nas contas de luz) e ampère/hora; (utilizado para medir duração de baterias de celular); Eletroestática: Funcionamento dos principais processos de eletrização, lei de Coulomb e campo elétrico.

Biologia

O coordenador de Biologia do Grupo Etapa, Daniel Berto, aponta para duas áreas principais abordadas que podem ser abordadas no segundo dia do Enem 2019:

Biotecnologia: Foco em Inovação, abordando questões como técnicas envolvendo biologia molecular Área ambiental: Temas relacionados à Ecologia e questões de impacto ambiental

A maioria das questões é interpretativa, com “esquemas bonitos, várias informações neles, e os alunos têm que prestar bastante atenção para poder achar a resposta, porque boa parte dela vai estar ali”, afirma o professor.

Para quem vai estudar de última hora, Berto dá uma dica. “Pegue edições anteriores da prova e dê uma olhada, para se acostumar com o modelo de prova, que provavelmente vai ter o mesmo estilo neste ano.”

Se Liga No Vestibular: Episódio aborda o segundo dia de prova do Enem; ouça