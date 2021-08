Endowments em universidades: saiba como fazer doações

Comuns nos Estados Unidos, os fundos de doações, ou endowments, ainda não estão difundidos em universidades brasileiras, mas algumas instituições tentam alavancar a criação desses sistemas de contribuições. É o caso da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), da Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio) e de iniciativas ligadas a faculdades na Universidade de São Paulo (USP).

Os endowments funcionam assim: o dinheiro doado é investido no mercado financeiro e a universidade só usa o que rende, para ações como melhorar laboratórios, apoio à pesquisa e bolsas. A ideia é que o fundo seja perene: quanto maior o bolo de doações, maiores os rendimentos e mais projetos são apoiados.

A Universidade Harvard, nos Estados Unidos, por exemplo, tem US$ 41,9 bilhões em seu endowment. No país, é forte a cultura de doação para instituições de ensino e os incentivos fiscais animam os doadores. Já no Brasil, uma lei de 2019 deu diretrizes para criar endowments, apesar de ter vetado incentivos fiscais.

Os fundos patrimoniais não substituem o orçamento público, mas servem para ações complementares. Um dos endowments pioneiros no Brasil, o Amigos da Poli já alcançou R$ 36 milhões e ajuda a financiar uma série de projetos na Escola Politécnica da USP. As doações podem ser feitas por empresas, mas também pessoas físicas - as universidades têm facilitado as formas de pagamento e aceitam pequenas quantias.

Conheça abaixo algumas iniciativas e informe-se sobre como doar:

Amigos da Poli

Endowment criado por ex-alunos de Engenharia da USP. Doações pelo site amigosdapoli.com.br

Fundo Lumina

Fundo de doações da Unicamp, já está aberto para contribuições voluntárias pelo site:

www.funcamp.unicamp.br/fundolumina

Fundo patrimonial da USP

Lançado no ano passado, deve passar a receber doações até o fim do ano.

Informações em: uspfundopatrimonial.org.br

Conecta EAUFBA

Endowment criado por ex-alunos da Escola de Administração da UFBA.

Informações em: conectaeaufba.com.br

PUC-Rio

Criado com a Associação de Antigos Alunos da PUC-Rio.

Informações e doações em: endowment.aaa.puc-rio.br