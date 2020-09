Feira USP e as Profissões começa nesta quinta pela 1ª vez em formato digital

SÃO PAULO - Diante da pandemia do novo coronavírus, a tradicional Feira USP e as Profissões começou nesta quinta-feira, 3, em formato online. A versão digital é gratuita e conta com lives, estandes virtuais, além de vídeos exclusivos com informações sobre cursos. Também contará com a participação das comissões de cultura e extensão das unidades de ensino, docentes, estudantes de graduação, com mais de 140 carreiras, 42 unidades, além dos institutos e museus da Universidade de São Paulo.

"No fim de abril, início de maio, quando percebemos que não havia uma tendência de mudar o aspecto da pandemia, já que ele tendia, infelizmente, a ficar mais complicado, vimos que não seria possível colocar em um ambiente, como foi no ano passado, quase 60 mil pessoas, em dois, três dias de feira", explica Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, professora e pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) da USP.

A tradicional feira faz parte do cotidiano da universidade há muito tempo e acontece tanto nos campi do interior quanto nos da capital paulista. Geralmente, professores, monitores e funcionários esclarecem dúvidas sobre as unidades de ensino da universidade, além dos cursos oferecidos, experiência acadêmica, vestibular, entre outros assuntos. Na capital paulista, ela é realizada desde 2006, reunindo mais de 55 unidades de ensino e pesquisa, além dos estandes da própria Fuvest e Pró-Reitoria de Graduação (PRG).

No entanto, como colocar em prática uma feira de profissões em um ano dominado pela pandemia? Em entrevista ao Jornal da USP no Ar, Maria Aparecida afirma que a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária e a Superintendência de Tecnologia da Informação da USP encararam o desafio de fazer uma feira online, com o "objetivo de mostrar a grandiosidade da USP aos estudantes do ensino médio, ajudando-os a definir as carreiras que seguirão no futuro."

Feira USP e as Profissões - Edição Digital: 3 e 4 de setembro

Acesse o site para participar do evento. Não é necessário realizar inscrição prévia