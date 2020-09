Em 60 anos, uma história sólida e olhos no futuro

Desde que abriu as portas, há 60 anos, o Colégio Agostiniano São José, no bairro do Belenzinho, na Zona Leste da capital paulista, atravessou diferentes momentos da história do País. Mas nada se compara à crise de saúde pública enfrentada nos últimos meses desde o início da pandemia do novo coronavírus. O ineditismo do momento exigiu agilidade, e o colégio investiu prontamente em tecnologia e treinamentos de seus profissionais de educação. Como resultado, uma pesquisa realizada pela escola em agosto mostrou que mais de 80% das famílias estão satisfeitas ou muito satisfeitas com as aulas online.

E o São José foi além. Por meio da sua mantenedora, a Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência (SAEA), contratou a consultoria da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein para a execução de um plano estratégico voltado à retomada das aulas presenciais. “Formamos um comitê interno multidisciplinar para avaliar as melhores práticas internacionais e preparamos um plano de ação para a retomada das aulas. Porém, decidimos investir em um parceiro técnico, que trouxesse a melhor e mais ampla expertise possível”, diz Eduardo Flauzino Mendes, diretor-geral dos colégios da SAEA.

A escolha de um parceiro com o reconhecimento do Einstein confirma a constante preocupação do São José, um dos mais reconhecidos colégios de São Paulo, em garantir aos alunos, além de excelência e qualidade no ensino, um ambiente humanizado e seguro em suas três unidades. Dedicadas ao ensino infantil, fundamental e médio, cada uma delas é adequada ao ano escolar do aluno; portanto, respeitam as diferentes faixas etárias.

Para 2021 as inscrições estão abertas, e o São José se prepara para mais uma novidade. Os alunos do 2º e do 3º anos do fundamental I também vão contar com a opção de permanência no período integral.

Por toda a vida escolar

Os cuidados e investimentos em qualidade de ensino desde cedo refletem na formação e no desempenho dos estudantes do São José no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e no índice de aprovação na universidade. Neste ano, por exemplo, 192 alunos conquistaram uma vaga no ensino superior – 104 deles em instituições públicas.

Os alunos do São José que tiverem planos de cursar uma universidade no exterior podem optar pelo programa International School e chegar ao final do ensino médio com dois certificados: o brasileiro e o internacional.

Alunos do 6º ao 8º anos podem ingressar no Middle School, direcionado à preparação dos chamados “agentes de mudança”. A modalidade de ensino é oferecida em parceria com universidades internacionais. O currículo, 100% em inglês, é interdisciplinar e baseado nos temas da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). No programa High School, disponível para alunos a partir do 9º ano, são incluídas ao longo de três anos as disciplinas do currículo americano. O colégio oferece também cursos preparatórios para exames Cambridge English Assessment, em todos os níveis do programa.

O Colégio Agostiniano São José faz parte da SAEA, mantenedora também de outros dois colégios, além de quatro creches beneficentes, dois restaurantes populares e diversas outras obras sociais, localizadas nas cidades de São Paulo, Campinas, Guarulhos e Goiânia.