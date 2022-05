Einstein dobra o número de graduações

Um dos principais nomes quando se fala de Medicina e Saúde não só em São Paulo como no País, o Einstein não só vai dobrar a oferta de cursos de graduação neste ano – de três para seis, como também diversificará atividades para Exatas e Humanas. A Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein (FICSAE) passa a ter Administração de Organizações de Saúde, Engenharia Biomédica e Odontologia. Até 2021, as graduações se limitavam a Medicina e Enfermagem, além de Fisioterapia.

“Tudo o que o Einstein se propõe a fazer, faz com excelência, e isso se desdobra em todas as dimensões. O curso de Engenharia Biomédica, por exemplo, nos fez contratar docentes das áreas de Matemática, Estatística, Física, Computação, além das diferentes Engenharias: Química, Mecânica, Elétrica, Robótica, Mecatrônica e de Materiais. São profissionais que chegam para agregar à nossa expertise”, explica o diretor-superintendente de Ensino da instituição, Alexandre Holthausen.

De acordo com ele, a seleção das novas graduações acompanha tendências de mercado. No que diz respeito à área de administração no setor da Saúde, entre 2010 e 2019 mais de 820 mil empregos formais foram criados no Brasil no setor privado; no ano de 2020, mais 111 mil, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), registro oficial. Sem contar que, apesar de o Brasil ser o país com o maior número de dentistas em atividade no mundo, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que mais de 10% da população nunca visitou um deles.

O curso de Administração de Organizações de Saúde é integral e tem duração de 4 anos. Já Engenharia Biomédica será um curso em período integral, com duração de cinco anos, que promete focos diferenciados como construção de órgãos com bioimpressão em 3D, robótica, terapia gênica e desenvolvimento de sensores, próteses e órteses. Por fim, o aluno de Odontologia terá acesso, desde a fase laboratorial até a clínica, a equipamentos que darão suporte para o aprendizado de todo fluxo, como: raio X digital, câmeras intraorais, scanner de peças e moldes protéticos, além de máquinas para usinagem de peças tridimensionais (3D). Haverá de 60 a 70 vagas nas três graduações, com inscrições no segundo semestre e ingresso via vestibular ou submissão da nota do Enem.

SELEÇÃO SOCIOEMOCIONAL

Para formar esse profissional mais alinhado às necessidades atuais, o Ensino Einstein já traz um currículo diferenciado. Hoje, as grades dos cursos já trazem disciplinas do campo das Humanas, como Filosofia e Direito, cultura de feedback nas aulas e discussões em grupo. Tudo para desenvolver competências socioemocionais. Julio Monte, diretor acadêmico do Einstein, explica que já no processo seletivo dos candidatos para o curso há uma dinâmica em que as competências socioemocionais são avaliadas como um dos critérios, como comunicação efetiva, pensamento crítico, liderança e trabalho em equipe.