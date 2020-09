Educação na pandemia: o ano está perdido? Rosely Sayão fala sobre o tema em live

“Este ano está perdido” tornou-se uma frase frequente na fala de alguns pais e até mesmo professores quando se referem à educação de crianças e adolescentes em meio à crise do novo coronavírus.

Na pandemia, os educadores enumeram possíveis perdas: prejuízos à aprendizagem, à convivência social e até o risco de danos graves à saúde mental e à nutrição dos alunos. Mas o ano realmente está perdido? A aprendizagem se resume à escola? O que a pandemia trouxe de aprendizado para pais e professores? O que é possível tirar de lição?

"Ninguém, em qualquer idade, perde um ano na vida. Em situação nenhuma. Acontece que as aprendizagens das crianças e dos adolescentes não se restringem ao conhecimento e/ou memorização desses conteúdos: é algo bem mais complexo que ocorre, inclusive, na interação entre os alunos e professores, quando na escola, ou com os pais, em casa", escreveu a psicóloga Rosely Sayão em sua coluna mais recente no jornal.

