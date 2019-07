Duas reportagens do 'Estado' são finalistas em prêmio de educação

SÃO PAULO - Duas reportagens do Estado estão entre as finalistas do prêmio de Jornalismo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). Os 24 finalistas, que concorrem em oito categorias, foram anunciados nesta segunda-feira, 8.

O Estado foi indicado na categoria 'impresso nacional'. com reportagem de Renata Cafardo que mostra a situação da carreira docente no País.

O jornal também é finalista na categoria "internet nacional', com reportagem de Luiz Fernando Toledo, Vinicius Sueiro, Mílibi Arruda e Pedro Prata que analisa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O anúncio dos vencedores será feito em cerimônia a ser realizada no dia 6 de agosto, em Brasília.