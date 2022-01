Domingo terá 2ª fase da Fuvest e último dia da reaplicação do Enem

Os estudantes que querem ingressar no ensino superior têm neste domingo, 16, um dia cheio com a primeira prova da segunda fase da Fuvest, o vestibular da Universidade de São Paulo (USP), e o segundo dia de reaplicação do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

A nova fase da prova federal, que serve de ingresso para a maioria das universidades do País, é destinada aos que faltaram à edição de 2021 do exame, em novembro, por um motivo justificado, como o diagnóstico de alguma doença infectocontagiosa ou um problema logístico, para a população privada de liberdade e para aqueles que fizeram a inscrição em uma repescagem aberta pelo Ministério da Educação (MEC) após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Essa reabertura de inscrições ocorreu porque, na primeira rodada, a pasta recusou dar gratuidade de inscrição aos candidatos que tinham direito à isenção dessa taxa, mas faltaram no ano passado.

A prova do Enem deste domingo terá questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e Matemática e suas Tecnologias. O horário de aplicação é às 13h30 e os portões se fecham às 13h. Segundo o MEC, o teste será realizado em 4.618 locais, distribuídos entre as 27 unidades federativas.

A primeira prova da reaplicação do Enem na semana passada foi realizada por 112 mil pessoas, de acordo com a pasta Apenas 33% dos inscritos para essa fase compareceram ao primeiro dia do teste, com questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da Redação, cujo tema foi "Reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil".

Os resultados do Enem 2021 serão divulgados no próximo dia 11 e os treineiros receberão os resultados 60 dias depois.

Fuvest

A aplicação da primeira prova da segunda fase da Fuvest também começa às 13h e os portões são abertos ao meio-dia. Neste domingo, os candidatos vão resolver questões de Português e a Redação. Os testes de disciplinas específicas, de acordo com o curso pretendido, serão feitos na segunda-feira, 17.

A saída do candidato é autorizada a partir das 15h. Ao todo, os concorrentes disputam 11.147 vagas para o ensino superior da USP em 2022, das quais pelo menos 8.211 serão preenchidas por meio da Fuvest. A lista de aprovados também será divulgada no próximo dia 11.

Por causa da pandemia do coronavírus, a Fuvest emitiu uma lista de orientações sanitárias para os candidatos. Confira abaixo: