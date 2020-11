Deputado mantém restrições de recursos do Fundeb para escolas ligadas a igrejas

BRASÍLIA - O deputado federal Felipe Rigoni (PSB-ES) apresentou, nesta segunda-feira, 16, a primeira versão de relatório sobre o projeto de lei 4372/2020, que regulamenta a distribuição de recursos do novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

No texto, o deputado não aceitou proposta do governo de ampliar o rol de entidades sem fins lucrativas que poderiam receber recursos do fundo, como escolas ligadas a igrejas. O relator propõe a inclusão de entidades de educação profissional de ensino médio sem fins lucrativos, além de outras que já constavam como aptas: de educação infantil, educação no campo e educação especial.

O Congresso Nacional aprovou neste ano o aumento da participação da União no total de recursos destinados ao fundo, dos atuais 10% para 23%. O reajuste será feito de forma escalonada, chegando a este percentual em 2026. Rigoni disse que ampliar a lista de entidades que podem receber recursos do Fundeb poderia direcionar valores do Fundo para municípios mais ricos. "Poderia ser bem perverso."

O deputado afirma que apresentou a proposta ao governo e não espera resistência para a aprovação, pois há urgência no tema. A lei que regulamenta o Fundeb perde validade em 31 de dezembro deste ano.

O dinheiro do Fundeb é repartido principalmente com base no número de alunos matriculados, mas há peso maior para estudantes de tempo integral, por exemplo. Rigoni propõe que outros fatores sejam considerados, como o potencial de arrecadação de cada município e o nível socioeconômico dos estudantes, mas estes critérios só devem ser aprovados no próximo ano.

No texto, o deputado quer ainda fortalecer a distribuição de recursos para a educação infantil. Ele propõe que 50% dos dinheiro enviado por meio da “complementação do valor aluno ano total – VAAT” sejam destinados aos alunos mais jovens.

Segundo o Rigoni, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prometeu que a regulamentação do Fundeb será uma das primeiras pautas discutidas pelos deputados nos próximos dias. A expectativa é que os trabalhos da Casa sejam retomados em ritmo mais acelerado após as eleições municipais.