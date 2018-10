Depoimento: ‘Pode ser um processo cansativo, mas vale’

Lucas Yoshida, estuda Economia na University of California, nos Estados Unidos

“Estudar fora sempre foi uma possibilidade para mim. Percebi que seria bacana porque sou uma pessoa com diversos interesses, nunca olhei para uma área específica e me identifiquei apenas com aquilo.

Aqui fora nós temos a oportunidade de transitar por diferentes áreas até descobrir o que realmente queremos estudar. Apesar de estar cursando Economia, eu posso trocar para um curso de Psicologia, por exemplo, sem muitas burocracias.

Meus pais também foram essenciais nessa história. Eles que me puseram em contato com o mundo de estudar fora, pois sempre acreditaram que isso abriria muitas portas, então foram parceiros em todo o processo.

O Colégio Bandeirantes foi outro apoio fundamental que eu tive, tanto diretamente, com orientações sobre a aplicação, quanto de forma indireta, por meio das atividades extracurriculares que me ajudaram a entender melhor meus interesses e a construir um currículo completo.

Histórico

Digo isso porque o processo de estudar em universidade estrangeira vai muito além de uma prova. Nós também somos avaliados por entrevistas, redações, atividades no ensino médio e interesses pessoais. O processo seletivo envolve um olhar muito completo sobre os estudantes e isso é outro ponto que me levou a escolher estudar aqui.

Também é legal contar que é normal sentir inseguranças em relação ao idioma e à cultura no início. Mesmo assim, o conselho que eu dou para todo mundo que pensa em estudar fora é: corra atrás para fazer o que realmente quer! Pode ser um processo longo e cansativo, mas vale a pena. Passei mais de dois anos focado nisso, mas consegui conquistar a faculdade dos meus sonhos.”