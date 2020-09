Declarações do ministro da Educação repercutem mal no governo

As declarações do ministro da Educação repercutiram mal dentro do governo. A avaliação é que Milton Ribeiro se sentiu pressionado pelas cobranças nas redes após encontro com deputados da oposição, Tabata Amaral (PDT-SP) e Felipe Rigoni (PSB-ES), e tentou fazer um aceno à base mais radical de apoio ao presidente Jair Bolsonaro.

Na entrevista ao Estadão, publicada nesta quinta-feira, 24, o ministro admitiu ter sido questionado pelo presidente por causa do encontro com os parlamentares, mas argumentou que os recebeu porque integram a Comissão Externa da Câmara que acompanha a Educação.

A base bolsonarista também se incomodou com visita do ministro à Fundação Lemann, entidade fundada pelo empresário Jorge Lemann, que incentiva projetos na educação pública. De acordo com um auxiliar do Planalto, o presidente avaliou que Ribeiro tem sido “ingênuo” e pediu para dar mais atenção às questões políticas.