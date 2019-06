Curso Objetivo fará simulado gratuito do Enem

O curso Objetivo realiza neste mês um simulado gratuito do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Estudantes interessados devem se inscrever até o dia 13 de junho no site www.curso-objetivo.br.

Os simulados do Enem ocorrem nos dias 16 e 30 de junho (domingos), às 13h, em unidades do Objetivo e da Universidade Paulista (Unip). A prova é organizada da mesma forma que o exame nacional. No primeiro domingo de simulado, os estudantes respondem 45 questões de Ciências Humanas, 45 questões de Linguagens, e escrevem uma Redação. Na semana seguinte, são 45 questões de Matemática e 45 de Ciências da Natureza.

Esta é a segunda edição do simulado oferecido pelo Objetivo neste ano. O cursinho diz que decidiu oferecer uma nova edição devido à alta procura.

O Enem 2019 será realizado nos dias 3 e 10 de novembro. As inscrições para o exame, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), se encerraram no dia 17 de maio.

Unip

A Universidade Paulista (Unip) abriu as inscrições para o segundo semestre deste ano. Além do vestibular tradicional, o interessados pode fazer uma prova agendada, transferência de outras universidades ou através da nota do Enem (provas realizadas desde 2009).

As inscrições podem ser feitas até 24 horas antes da realização da prova, no site da instituição ou em qualquer campus da Unip.