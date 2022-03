Curso Estadão de Jornalismo abre inscrições para a 32ª edição do programa de treinamento

Começam hoje as inscrições online para o 32º Curso Estadão de Jornalismo, realizado em parceria com a Universidade de Navarra, na Espanha. O programa deste ano marca a volta dos Focas às redações do Grupo Estado, em um novo formato: as cinco semanas iniciais serão online e o restante do curso ocorrerá na sede do Estadão, em São Paulo. As atividades vão de 23 de maio a 12 de agosto e são gratuitas para os alunos selecionados.

Quer se candidatar? É preciso que você seja recém-formado em jornalismo (2019, 2020 e 2021) ou esteja no último semestre do curso, com formatura prevista para julho. As inscrições ocorrem junto com a primeira fase de seleção e vão até 24 de abril. Os participantes aprovados para a segunda etapa passarão por dinâmica online e vão produzir um texto jornalístico com tema divulgado no dia. A turma será formada por 30 jovens jornalistas, de vários Estados do País.

O curso em período integral se propõe a ser uma ponte entre a universidade e o mercado de trabalho, possibilitando que recém-formados aprofundem discussões jornalísticas e ampliem conhecimentos técnicos e teóricos. Pela manhã, os focas, como são carinhosamente conhecidos os iniciantes na profissão, têm contato com jornalistas e executivos do Grupo Estado, fazem aulas teóricas complementares (Jornalismo de Dados, Direito, Política, Economia,Ética e Português) e assistem a palestras especializadas.

As inscrições podem ser feitas clicando aqui.

Os alunos ainda participam de entrevistas coletivas especiais com lideranças de vários segmentos. Ao longo do tempo, os Focas já entrevistaram, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, além de Sérgio Moro, à época juiz responsável pela Lava Jato.

À tarde, os jovens jornalistas têm a oportunidade de atuar nas redações do Grupo Estado. Em sistema de rodízio, os Focas conhecem melhor o trabalho no Estadão impresso, na Agência Estado/Broadcast e na Rádio Eldorado. Ainda conseguem passar por áreas como redes sociais, TV Estadão e Verifica, editoria especializada em checagem de informações.

Ao longo do curso, os Focas vão desenvolver também dois projetos jornalísticos. A turma de 2022, por exemplo, publicou a reportagem especial Pandemia Muda Perfil do Empreendedor no Brasil, mostrando que mulheres, jovens e idosos são os que mais abriram negócios durante a crise sanitária.

E também o projeto multiplataforma Aquele Assunto, sobre educação sexual para adolescentes. Com material para impresso, site, Instagram, Tiktok e Twitch, o Aquele Assunto ganhou o primeiro lugar na categoria Especial do prêmio Estadão de Jornalismo, que valoriza os conteúdos multimídia de maior relevância jornalística, em diferentes formatos e plataformas. E foi finalista nas categorias Interatividade com Leitor e Serviço.

Seleção

Todas as fases da seleção serão realizadas online. Na primeira etapa do processo, os candidatos preenchem um formulário com dados pessoais, currículo e justificativa de interesse no curso, e sugerem uma pauta em vídeo e texto. O formulário está disponível clicando aqui.

Que pauta você gostaria de sugerir? Como abordaria o conteúdo também em vídeo e nas redes sociais? Essas são algumas das perguntas que o candidato vai precisar responder. Prepare seu arsenal de ideias e mostre seu potencial como repórter. O objetivo desse tipo de seleção é avaliar o pensamento multiplataforma, além de estimular a inovação e a mentalidade empreendedora.

Os aprovados para a segunda fase participam de uma dinâmica de grupo por videochamada, ao fim da qual precisam escrever uma reportagem seguindo as orientações passadas pela coordenação do curso. Até 90 candidatos serão convidados para essa segunda etapa, que ocorre entre 2 e 6 de maio. E os selecionados vão ser conhecidos no dia 9 de maio. O programa tem patrocínio do Mercado Livre.

Para saber mais sobre o curso, acesse www.estadao.com.br/focas ou acompanhe o perfil dos Focas no Instagram e a página dos Focas no Facebook (CursosEstadoDeJornalismo).