Curso de Saúde: confira a lista dos aprovados para o novo programa de Focas do Estadão

Jovens repórteres de 12 Estados brasileiros vão participar a partir de 1º de agosto do 1º Curso Estadão de Jornalismo de Saúde, o mais novo programa de treinamento promovido pelo Grupo Estado. A turma com 30 novos focas - como são chamados os iniciantes da profissão - foi definida após duas fases de seleção, que começou com a sugestão de uma reportagem sobre saúde e foi seguida por dinâmica e produção de texto.

O curso vai ocorrer de forma híbrida, com um mês de atividades online e dois meses presenciais, na sede do Estadão, em São Paulo. A programação conta com conteúdo imprescindível para quem deseja cobrir as áreas de saúde e bem-estar, além de entrevistas especiais e produção de conteúdo jornalístico.

O programa de treinamento é gratuito para os alunos selecionados e ocorre em regime integral até o dia 21 de outubro. O curso conta com o patrocínio da Interfarma, associação que reúne empresas e pesquisadores nacionais e estrangeiros da indústria farmacêutica.

Confira, abaixo, a lista de aprovados:

Aline Albuquerque Lima

Ana Luiza Antunes Soares Bessa

Beatriz Bulhões de Sousa Santa Inês

Beatriz Leite

Camila Pergentino Almeida

Camila Silva dos Santos

Fernanda Freire de Sousa

Flávia Thais Terres

Francielle de Oliveira Silva

Giovanna Bonfim de Castro

Guilherme Martins Lara da Rosa

Guilherme Santiago da Silva

Isabel Linck Gomes

Isabela Reis Abalen Dias

Iuri Gonçalves Santos

Francielle de Oliveira Silva

Kallyohana Alves Momesso

Katharina Barboza da Cruz

Layla Gabriele Shasta Rodrigues de Olivera

Letícia Pille

Mariana Macedo de Melo

Matheus Metzker Vieira

Milena Félix de Souza

Pedro Henrique Miranda Santos

Pedro Nakamura Scharlau Vivas VIeira

Rafaela Cordeiro Rasera

Sofia Mello Lungui

Stéphanie Karoline Araujo do Carmo

Thais Porsch

Victória Ribeiro Carvalho

Vitor Hugo Batista de Oliveira