Curso 100% digital chega ao estudo da gastronomia

Na modalidade a distância, instituições apostam em cursos 100% digitais, não apenas em especialização. Para o segundo semestre de 2018, o EAD Laureate lançou sua graduação em Gastronomia totalmente a distância, com o aval da Universidade Anhembi Morumbi. Integrante da rede Laureate Brasil, a universidade tem tradição na área.

O curso superior presencial de Gastronomia da Anhembi Morumbi começou em 1999. No segundo semestre de 2011, foi lançada a graduação a distância – o modelo semipresencial continua disponível e inclui idas dos alunos com os professores para a cozinha.

“Estudar gastronomia em um novo formato é mais uma opção para quem deseja uma formação de qualidade e que, por causa de tempo ou localização, precisa fazer isso online”, afirma a diretora de Gastronomia e Hospitalidade da Laureate Brasil, Rosa Moraes. “Tenho acompanhado as inovações do mercado de educação digital e a evolução do curso do EAD Laureate desde a concepção. Em um momento de transformações na carreira gastronômica, trabalhamos para formar cozinheiros cada vez mais protagonistas em sua busca do conhecimento.”

Para montar a graduação inteiramente digital, a instituição se inspirou nas principais tendências de educação digital, incluindo recursos interativos, vídeos curtos e o uso de especialistas do mercado.

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) promete qualidade de cinema para os alunos a distância da sua nova pós-graduação em Gastronomia e Cozinha Autoral. “Após 30 dias da aula presencial, ela está disponível para EAD”, diz Rochele de Quadros, uma das coordenadoras da especialização.

Essa pós da PUC-RS é totalmente digital. Os participantes fazem atividades online com colegas e professores e também provas no site sobre o conteúdo ensinado nas disciplinas. Não precisam ir a Porto Alegre nem para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). “Os alunos fazem a receita e mandam o vídeo, apresentando suas preparações e contextualizando a parte autoral para a banca”, explica a professora.

Exame presencial

O Senac EAD também tem um lançamento em pós na área gastronômica neste semestre: Gestão de Negócios em Serviços de Alimentação - Foco em Resultados. As aulas do novo curso a distância começaram no dia 15 deste mês.

Essa especialização, agora disponível também online, segue o formato das outras pós-graduações do Senac EAD: apenas uma vez por semestre o estudante tem de ir ao polo que escolher para fazer uma avaliação. O primeiro curso online da instituição nesse campo foi o de Gestão da Segurança de Alimentos, criado em março de 2014.

Serviço

Pós em Gastronomia

e Cozinha Autoral

PUC-RS

Modalidade: Presencial

e a distância

Duração: Nos dois casos, nove meses de aula mais três de TCC

Inscrições: Presencial: ainda não há previsão para a próxima turma; EAD: nova turma a cada mês

Preço: Presencial: 19 parcelas

de R$ 1.200; EAD: 24 vezes de

R$ 390 (preço muda conforme número de parcelas)

Site: gast.pucrs.br

Pós em Chef de Cuisine Nacional e Internacional

Universidade Positivo

Modalidade: Presencial

Duração: Três semestres

Inscrições: A próxima turma

começa em 2019

Preço: 26 parcelas de R$ 495

Site: up.edu.br

Pós em Cozinha Avançada: Tecnologias e Ciências Aplicadas à Gastronomia

Centro Universitário Senac

Modalidade: Presencial

Duração: 18 meses

Inscrições: A partir de outubro

Preço: 24 parcelas de R$ 697,71

Site: sp.senac.br

Pós em Gestão de Negócios em Serviços de Alimentação – Foco em Resultados

Senac EAD

Modalidade: A distância

Duração: 18 meses

Inscrições: A partir de outubro

Preço: 22 parcelas de R$ 272,73

Site: ead.senac.br

Pós em Cozinha Brasileira

Complexo Educacional FMU

Modalidade: Presencial

Duração: 12 meses mais TCC

Inscrições: Até 12/9

Preço: 15 parcelas de R$ 695

Site: portal.fmu.br

Pós em Gastronomia Funcional

Universidade Anhembi Morumbi

Modalidade: Presencial

Duração: Três semestres

Inscrições: Aulas começaram em 17/8, mas inscrições para vagas remanescentes vão até 30/8. Para 2019, a partir de outubro

Preço: 27 parcelas de R$ 673,78

Site: portal.anhembi.br

Graduação em Gastronomia EAD Laureate – Universidade Anhembi Morumbi

Modalidade: A distância

Duração: Quatro semestres

Inscrições: Para o curso totalmente digital, inscrições podem ser feitas a qualquer momento

Preço: A partir de R$ 699

Site: eadlaureate.com.br