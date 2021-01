Curitiba e Porto Alegre não têm registro de problemas no segundo dia do Enem

CURITIBA E PORTO ALEGRE – Os problemas registrados na última semana, durante o primeiro dia de provas do Enem, por causa do excesso de lotação nas salas de aula, fizeram com que os estudantes em Curitiba chegassem mais cedo aos locais de provas. Na PUC, onde alguns estudantes foram impedidos de entrar antes do horário oficial, não foram registrados problemas neste domingo, 24.

Segundo a técnica administrativa Elisabete Kujavski, 43 anos, o próprio filho, Allan Cristian, que deseja ser designer gráfico, fez questão de chegar quase uma hora e meia antes do horário. “O que aconteceu na semana passada impressionou e, dessa vez, chegamos bem cedo para ele garantir um lugar” comentou.

Para a estudante Sara Ladislau Macedo, 18 anos, a questão das salas foi uma preocupação a mais. “Infelizmente, além de nos preocuparmos com os estudos o ano inteiro, tivemos esse problema”, avaliou Sara, que vai tentar uma vaga no curso de Psicologia.

Em Porto Alegre, o segundo dia de provas do Enem teve movimento bem menor do que no domingo anterior, quando foram aplicadas as primeiras provas. Também não houve registro de pessoas barradas por superlotação da sala, problema que foi registrado em pelo menos dois locais na capital gaúcha, na PUC-RS e na UniRitter.

Mesmo com os problemas de lotação das salas no primeiro dia de provas, o Inep, órgão responsável pela organização do Enem, não solicitou à PUC mais salas. A universidade é o local de Porto Alegre que concentra mais candidatos. Eram esperados, neste domingo, 6.781 candidatos, distribuídos em oito prédios, mesmo número do primeiro dia de prova.

Estudantes destacam cumprimento de protocolos sanitários

O segundo dia de provas do Enem em Curitiba ocorreu de forma tranquila. Na semana passada, centenas de estudantes foram barrados por causa do excesso de estudantes nas salas em que seriam aplicadas as provas – excederam os 50% de lotação -. Isso provocou também uma maior agilização dos estudantes que não quiseram correr o risco de ficarem de fora da prova. No Paraná, 233 mil estudantes realizaram as provas do Enem em 89 municípios.

Para a estudante Rebeca Oldoni, 18 anos, que vai tentar o curso de Direito, a prova foi tranquila e o local, na Faculdade Opet, também estava dentro dos protocolos de higiene.

“Foram muito cuidadosos, houve espaçamento entre as mesas e (disponibilizaram) álcool em gel”, disse. Rafael Costa de Oliveira, 18 anos, também disse não ter encontrado problemas. “Alguns estudantes chegaram a faltar hoje, houve espaço e estava tudo dentro do normal”, contou Rafael, que pretende estudar Ciência da Computação.

Os candidatos que não conseguiram realizar as provas da semana passada poderiam comparecer neste domingo, 24, ou realizar outra nos dias 23 e 24 de fevereiro. Ainda não há uma projeção do número de estudantes nessas condições.