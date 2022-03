Cruzeiro do Sul Virtual investe em carreira para expandir perspectiva profissional de estudantes

Há algumas décadas, a definição de sucesso na carreira estava muito atrelada à ideia de “ter um bom emprego”. Em pleno 2022, porém, essa leitura é mais ampla e abre espaço para um novo conceito, chamado de trabalhabilidade.

Em linhas gerais, trabalhabilidade é a capacidade de gerar trabalho, renda e riqueza em diversas atividades, como esclarece Angelita Mattos, coordenadora do Núcleo de Empreendedorismo, Trabalhabilidade e Inovação da Cruzeiro do Sul Virtual, marca de educação a distância (EaD) da Cruzeiro do Sul Educacional.

“O mundo do trabalho mudou. Sabemos que estar em uma empresa por um longo tempo não é mais tão comum, devido a mudanças que afetam desde o cenário econômico até questões de desenvolvimento profissional e de processos organizacionais”, explica.

A coordenadora ressalta ainda que buscar uma vaga em uma empresa já não é a única opção profissional disponível ao terminar um curso. “Uma pessoa pode estar empregada e, ao mesmo tempo, investir em seu próprio negócio, ou até ter vários empregos simultâneos. Mudanças na legislação e o home office têm beneficiado isso.”

Embora seja cada vez mais comum, diversificar a carreira e empreender com sucesso ainda são desafios para os brasileiros. Relatório divulgado pelo Sebrae em 2021, por exemplo, mostra que o País tem cerca de 43 milhões de empreendedores, mas apenas 14 milhões têm negócios estabelecidos no mercado.

Para impulsionar esse desenvolvimento, a Cruzeiro do Sul Virtual criou um Programa de Trabalhabilidade e Carreira, que atende todos os cursos de EaD, e funciona em duas frentes. A primeira conta com a oferta semestral de um componente de estudos que ajuda o aluno a pensar seu futuro e a progredir na vida profissional.

“São trilhas que estão presentes em todos os cursos e têm foco em planejamento de carreira, com atividades de autoconhecimento, empreendedorismo, construção de currículo e de perfil profissional online, dentre outras”, explica Angelita.

Em outra frente, a marca de EaD disponibiliza uma plataforma exclusiva que orienta os alunos gratuitamente, permitindo ampliar suas chances no mercado de trabalho, e com o respaldo de um mentor virtual. “Nesse programa, ajudamos o aluno a identificar seus gostos, potencialidades e paixões, para que ele possa conciliar com a profissão que ele escolheu e com o que o mercado de trabalho está exigindo naquele determinado momento”, pontua a coordenadora.

Mentoria e trilhas personalizáveis de aprendizagem

O acompanhamento de mentores e a flexibilidade em todos os cursos é um dos diferenciais da Cruzeiro do Sul Virtual. De acordo com Carlos Fernando de Araújo Jr., diretor de Educação a Distância, todos os alunos contam com apoio constante de especialistas ao longo da jornada de formação.

“Temos um modelo de educação que se baseia em três pilares, para que o aluno tenha uma prática imersiva de aprendizagem: engajamento, relacionamento e experiência”, explica. Os matriculados contam com a figura de um coordenador, dos professores e de um tutor-mentor que os acompanha em sua formação, engajando-os e se relacionando com eles em diversos momentos.

Ainda segundo o diretor, esse acompanhamento serve não apenas para o aluno delinear o futuro profissional que almeja, mas também para acompanhá-lo na escolha de suas trilhas de aprendizagem, outro destaque da Cruzeiro do Sul Virtual e que permite a criação de um currículo flexível para cada perfil.

“Nós queremos que o engajamento, o relacionamento e a experiência resultem nas competências específicas de cada área e nas competências amplas, que chamamos também de socioemocionais”, destaca.

Partindo da escolha dos alunos, as trilhas são compostas por conjuntos de disciplinas agrupadas de acordo com temas para aprofundamento, tanto na área de formação específica quanto em outras áreas pelas quais os alunos tenham interesse.

“São mais de 400 formações dentro de quase 100 trilhas organizadas pelos coordenadores. Nenhum aluno segue o mesmo percurso, e isso consta inclusive no histórico escolar, mostrando seus interesses diversos ao longo do curso”, afirma Araújo Jr.

Foco na felicidade profissional e pessoal

Dentro das trilhas, um curso específico ganhou tanto destaque nos últimos dois semestres que a Cruzeiro do Sul Virtual optou por disponibilizá-lo de forma gratuita e aberta.

Chamado de “Felicidade e Qualidade de Vida”, o programa apresenta seis módulos com abordagens para o conceito de felicidade, bem como sua transformação ao longo do tempo e sua conexão com diversas áreas do pensamento e da sociabilidade humana. O curso está disponível neste link até o dia 04 de abril.

Segundo o diretor, essa oferta também dialoga com os princípios da marca. “Os principais motivos pelos quais os alunos nos procuram são valorização profissional e inserção no mercado de trabalho. Nós temos que oferecer isso considerando o ser humano de uma perspectiva integral, entendendo que a pessoa tem diferentes dimensões”, conclui.