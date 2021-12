Crianças e o Natal: Rosely Sayão fala sobre pressão pelo consumo nesta época do ano

A contagem regressiva para o Natal começou. Pelas ruas, já é possível ver a decoração e até o Papai Noel voltou aos shoppings - com máscara, é verdade. Para muitas famílias, a festa este ano será a chance de reencontro, após uma longa temporada de restrições por causa da covid-19. Os cuidados devem continuar (veja aqui como se proteger), mas o avanço da vacinação ajuda a tornar o Natal deste ano menos tenso.

No meio de tudo isso, estão as crianças: ansiosas para festejar e, claro, ganhar presentes. O que as celebrações natalinas significam para elas? E como tornar o Natal ainda mais significativo para os mais novos? Entre os adolescentes, ainda há espaço para recuperar a "magia do Natal"? Para responder a essas questões, vamos conversar nesta terça-feira, 7, com a psicóloga e colunista do Estadão Rosely Sayão.

Na live, transmitida nas redes sociais do Estadão, Rosely vai dar dicas para reduzir a pressão pelo consumo nesta época do ano entre as crianças. Também vai falar sobre as listas de presentes ao Papai Noel que as crianças já começaram a fazer.A transmissão ao vivo nesta terça-feira começa às 16 horas no Facebook e no LinkedIn. Para participar, é só mandar sua pergunta ou comentário nas redes sociais.