Criança irritada e agressiva? Rosely Sayão dá dicas para mães, pais e professores

Crianças agressivas na escola e sem vontade de fazer as atividades. Chacotas entre os alunos, quebra de regras, pedidos para sair da sala. Em casa, sono agitado, irritação, conflitos entre irmãos, discussões com os pais. Esse roteiro parece familiar para muitos professores, pais e mães. O fato é que os mais de dois anos de pandemia causaram impactos psicológicos nas crianças e nos adolescentes.

O retorno da escola é um alento, mas a irritação das crianças em sala de aula preocupa. Como lidar em casa e na escola com isso? Como ajudar as crianças a se relacionarem melhor entre si e com os adultos?

Para falar sobre esse tema, a psicóloga Rosely Sayão participa nesta terça-feira, 5, de um live nas redes sociais do Estadão. Rosely, que é colunista do jornal, vai falar sobre o estresse entre as crianças e os adolescentes e discutir estratégias para reverter isso da melhor forma possível.

Para participar, envie suas perguntas e comentários pelas redes sociais. A entrevista ao vivo será transmitida pelo Facebook do Estadão nesta terça-feira, 5, a partir das 16 horas.