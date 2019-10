Cresce número de inscritos no vestibular da Fuvest

SÃO PAULO - O número de inscritos este ano para o vestibular da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pelo processo seletivo da Universidade de São Paulo (USP), totalizou 129.148. O número, que reúne candidatos e também treineiros, representa um crescimento em comparação à edição anterior, que teve 127.786 inscrições.

Vestibular 2020

Candidatos: 117.019

Treineiros: 12.129

Vestibular 2019

Candidatos: 116.357

Treineiros: 11.429

Cursos mais disputados

A carreira de Medicina - em São Paulo, Bauru e também Ribeirão Preto - é a mais concorrida entre os interessados em estudar na USP. Já aquelas com o menor número de inscritos são Engenharia de Biossistemas, em Pirassununga, Biblioteconomia e Ciência da Informação, em Ribeirão Preto, e Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental, nos dois câmpus da capital.

O aumento do prazo de inscrição, que passou para 40 dias, contribuiu para o crescimento da procura pela Fuvest, afirmou a Fundação.

Para 2020, a USP oferece 11.147 vagas em 106 carreiras de graduação. Do total, 8.317 são destinadas à seleção pela Fuvest, enquanto 2.830 vagas são voltadas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Outras 113 vagas são reservadas para estudantes brasileiros participantes de competições do conhecimento. A seleção é feita de acordo com um sistema de pontuação que tem como base a medalha obtida pelo aluno na competição.

As olimpíadas aceitas para a seleção e a pontuação mínima exigida foram definidas pelas unidades de ensino e pesquisa nas quais os cursos são oferecidos. Entre as competições aceitas estão as olimpíadas nacionais e internacionais nas áreas de Matemática, Física, Biologia, Química, Astronomia, Informática e Robótica.

