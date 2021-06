Constante adaptação das crianças exigida pela pandemia é tema de live com a psicóloga Rosely Sayão

Com o vaivém da abertura de serviços essenciais durante a pandemia de coronavírus e o avanço da vacinação contra a covid-19 entre grupos considerados prioritários no Brasil, muitas crianças precisam se adaptar às mudanças rapidamente. Elas devem se adequar à rotina do ensino remoto e do retorno às aulas presenciais, com a ansiedade de rever os colegas durante a reabertura e frustração quando isso não ocorre. Ao mesmo tempo, muitas já conseguem se encontrar com avós e parentes imunizados, antes completamente isolados por causa do coronavírus.

Leia Também Volta às aulas abre chance de parcerias

Para falar sobre os efeitos dessas mudanças repentinas sobre as crianças, o Estadão realiza uma live com a psicóloga e colunista Rosely Sayão nesta terça-feira, 1º. A transmissão ao vivo vai debater o constante processo de adaptação exigido das crianças durante a pandemia. A aproximação com os avós, ainda que seguindo todos os protocolos sanitários, representa um alívio para os pequenos? Como trabalhar as expectativas das crianças em relação à volta ao ambiente escolar? Essas crianças se tornarão mais flexíveis no futuro?

Para participar, envie suas perguntas e comentários pelas redes sociais. A entrevista ao vivo será transmitida pelo Facebook do Estadão nesta terça-feira, 1º, a partir das 16 horas.