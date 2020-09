Conheça o Curso Estadão de Jornalismo Econômico

Idealizado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV/EESP), o Curso Estadão de Jornalismo Econômico é um marco no treinamento de talentos para o setor. Nos três meses do programa, os participantes têm aulas teóricas com professores da FGV e realizam atividades monitoradas pela experiente equipe de jornalistas econômicos do Estadão e do Broadcast, da Agência Estado. O programa é válido como curso de extensão pela FGV.

As aulas

Conteúdo de macroeconomia e finanças

Política

Português

Ética

Reportagem econômica (impresso, online, tempo real, rádio e TV)

Seleção

Podem se inscrever para o Curso Estadão de Jornalismo Econômico jornalistas formados até dois anos antes da realização do programa ou alunos do último semestre das escolas de jornalismo de todo o Brasil. Para ser aceito, o candidato aprovado tem de apresentar prova de conclusão do curso ou certificado de matrícula.

Processo de seleção:

1ª fase (online)

Análise de currículo

Análise da justificativa de interesse

Análise de pauta

Até 75 candidatos são chamados para a próxima etapa

2ª fase (online)

Entrevista

Texto jornalístico sobre economia

25 são selecionados para o curso

Os Cursos Estadão de Jornalismo não pressupõem vínculo trabalhista nem criam direito relativo ao exercício da profissão junto aos promotores. Eles são gratuitos e não pagam remuneração de qualquer espécie. Os critérios de condução, coordenação, avaliação e supervisão são de inteira responsabilidade dos promotores.