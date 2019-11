Anote na agenda: confira as próximas datas do vestibular da Fuvest

Agora que a 1ª fase da Fuvest passou, o importante é ficar atento ao calendário divulgado pela própria instituição, que é responsável pela organização do vestibular da Universidade de São Paulo (USP), e não perder as próximas datas do processo seletivo para o ano de 2020.

A divulgação do gabarito oficial da 1ª fase acontece nessa segunda-feira, 25, a partir das 9h. Já no dia 9 de dezembro, será a vez da divulgação da lista de convocados e dos locais de prova da 2ª Fase.

As provas de habilidades específicas irão ocorrer em dezembro. No dia 13, e entre os dias 17 e 20, acontecem as provas de Música (ECA). No dia 17 também é a vez da prova de Artes Visuais – e de Música (Ribeirão Preto), que prossegue até o dia 21.

Já em 2020, nos dias 5 e 6 de janeiro, acontecem as provas da 2º fase da Fuvest. Um pouco depois, entre os dias 8 e 10 de janeiro, é a vez da prova de habilidades específicas de Artes Cênicas.

A divulgação da lista dos aprovados em primeira chamada será no dia 24 de janeiro. O período para a matrícula virtual desse grupo vai de 25 de janeiro ao dia 28 de janeiro.

A divulgação dos aprovados em segunda chamada será no dia 31 de janeiro. Nos dias 3 e 4 de fevereiro acontece a matrícula virtual para os aprovados em segunda chamada.

No dia 7 de fevereiro acontece a divulgação da terceira chamada – e a matrícula virtual para esse grupo vai de 10 a 11 de fevereiro.

A matrícula presencial para os aprovados da primeira a terceira chamada acontece entre os dias 18 e 19 de fevereiro.

O período de convocação da lista de espera vai do dia 26 de fevereiro ao dia 6 de março – com a matrícula presencial nos dias 10 e 11 de março.

Datas importantes