Confira a lista de temas que mais caíram na Fuvest e no Enem

SÃO PAULO - O que mais cai na Fuvest e no Enem? A dúvida pode ter resposta no levantamento feito pelo SAS. A plataforma de educação reuniu os assuntos mais cobrados de 2009 a 2018 - leia mais abaixo.

Português. O Enem foca muito mais em questões de interpretação de texto do que Literatura ou Gramática. Ademar Celedônio, diretor de Ensino e Inovações Educacionais do SAS, acredita que na prova também possa ser pedida a análise de obras literárias clássicas, como as de Machado de Assis ou dos escritores da geração de 1922. Em todas as edições do Enem, o autor mais citado é Carlos Drummond de Andrade, o que inclui o escritor entre as apostas certeiras.

“É necessário atentar-se ao estudo dos gêneros textuais, como artigo, editorial, notícia e resenha, pois questões sobre esses formatos tendem a ser mais técnicas”, diz Celedônio. “Textos que falem das mídias sociais e da influência da mídia na sociedade não serão surpresa, já que o debate sobre tecnologias digitais e novos meios de comunicação no dia a dia está em voga não é de hoje.”

Na Fuvest, questões que exigem interpretação de textos são as mais recorrentes, com textos jornalísticos e das obras literárias indicadas para o vestibular.

“Por a Fuvest trabalhar com a lista de leitura obrigatória, há grande quantidade de questões que abordam os movimentos literários dos quais fazem parte essas obras”, diz Caê Lavor, gerente executivo de Avaliações e Conteúdo Digital do SAS. “Esses dois temas preenchem quase 70% das questões de Língua Portuguesa que a Fuvest já trouxe em seu vestibular.”

Matemática. De acordo com Celedônio, no Enem é muito mais provável o aluno se deparar com geometria ou aritmética básica do que matriz. Com base nos últimos anos, porcentagem, cálculo de juros, análise de gráficos e tabelas podem dominar a prova. Funções, análise combinatória e probabilidade estão entre os poucos assuntos do ensino médio que caem no exame.

Se o Enem traz situações-problema para incluir os conteúdos, a Fuvest usa questões mais diretas, testando o conhecimento do aluno sobre os conteúdos. “Trigonometria e Geometria são os assuntos mais abordados e trazem conceitos que o aluno vê desde o ensino fundamental, culminando com certo aprofundamento no ensino médio”, explica Lavor. “Funções é um conteúdo que também aparece bastante na Fuvest, na mesma frequência que no Enem.”

Fuvest

Confira temas mais abordados na seleção da USP entre 2009 e 2018, segundo levantamento feito pelo SAS Plataforma de Educação

Biologia

Ecologia

Fisiologia animal e humana

Reino vegetal

Citologia

Genética

Química

Química Geral

Físico-Química

Química Orgânica

Atomística

Bioquímica

Física

Mecânica

Eletricidade

Termologia

Óptica

Ondulatória

Geografia

População

Geopolítica

Questões ambientais

Relevo

Agropecuária

História

Mundo contemporâneo

Sistema Colônia

Mundo moderno

República Oligárquica

Antiguidade clássica

Português

Interpretação textual

Movimentos literários

Léxico

Teoria literária

Morfologia

Matemática

Trigonometria

Geometria plana

Geometria espacial

Funções

Geometria analítica

ENEM

Outra compilação realizada pelo SAS Plataforma de Educação, com dados de 2009 a 2018, mostra o que mais caiu nas provas

Biologia

Humanidade e ambiente

Citologia

Fisiologia

Biotecnologia

Fundamentos da ecologia

Química

Físico-Química

Química geral

Química orgânica

Meio ambiente

Energia

Física

Mecânica

Eletricidade e energia

Ondulatória

Termologia

Óptica

Geografia

Geografia agrária

Meio ambiente

Questões econômicas e globalização

Geografia urbana

Geografia física

História

Idade Contemporânea

Brasil Colônia

Brasil Império

História política

Patrimônio histórico-cultural e memória

Português

Leitura e interpretação de textos

Estrutura textual e análise de discurso

Leitura e artes

Gênero textual

Literatura

Matemática