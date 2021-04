Compliance digital verifica conformidade na área tecnológica

Além de um bom planejamento, manter a segurança dos dados depende de rigoroso cumprimento de regras, bem como da checagem de que todas as etapas seguiram o roteiro estipulado. Formar um profissional com esse repertório é a proposta da pós-graduação em Compliance Digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

“O compliance em sua forma clássica traz em seu bojo a base fundamental para as empresas entrarem em conformidade com os próprios regramentos e com as exigências da legislação em vigor. Já o curso de compliance digital amplia o espectro das estratégias de conformidade, por meio da utilização de modernas técnicas e metodologias aplicadas ao universo tecnológico das corporações”, compara Dirceu Matheus Junior, coordenador de Educação Continuada da Faculdade de Computação e Informática da Mackenzie.

Leia Também MBA de gestão de informações inclui governança

O público-alvo são profissionais que desejam adotar um programa completo de privacidade em empresas e órgãos públicos, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), além de normas internacionais como o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. “No universo digital, o entendimento das exigências legais, a avaliação da conformidade das ações e os cuidados com os crimes digitais são grandes desafios para muitas empresas. Temos disciplinas específicas para abordar essas questões”, diz o coordenador.

No programa, há temas como políticas corporativas e controles internos para o ambiente digital; investigação e provas digitais; e ferramentas de forense computacional.