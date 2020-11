Como usar o Sisu e como funciona o sistema de vagas

Para boa parte dos milhões de candidatos que anualmente prestam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nada gera mais expectativa após a prova do que o acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação (MEC). Isso porque ele é o sistema informatizado no qual as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem.

Os candidatos são selecionados de acordo com a nota obtida no exame, dentro do número de vagas em cada curso. No sistema, o candidato pode selecionar duas opções de cursos e modalidade de concorrência, que pode ser ampla ou via cotas. Durante o período de inscrições, é possível ter uma ideia da nota de corte para a vaga pretendida por meio de cálculos diários feitos na plataforma que apresentam os valores com base nos resultados totais prévios.

Dessa forma, além de diminuir a ansiedade, os alunos têm a chance trocar de curso ou instituição, caso percebam que as possibilidades de sucesso na escolha inicial são baixas. O cálculo da pontuação dos candidatos pode ser feito de forma simples ou ponderada. Na média simples, as notas das quatro categorias do Enem (Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias) e a da Redação são somadas, depois o total é dividido por cinco. Já a média ponderada é feita quando as instituições de ensino superior adotam pesos diferentes para as notas do Enem.

Assim, o Sisu realiza cálculos específicos que variam conforme os critérios estabelecidos por cada universidade em seus editais. O processo pelo Sisu ocorre semestralmente, com opção de lista de espera para vagas remanescentes nas instituições. Como regra geral, a nota da Redação tem de ser maior do que zero e o candidato não deve participar na condição de treineiro.

A partir de 2020, para fazer parte do Sisu o candidato deve criar uma conta no portal gov.br, rede criada pelo governo federal para acesso integrado aos serviços públicos digitais. Dentre várias formas de cadastro, que variam de validações feitas por sites de banco a certificados digitais, a mais simples é utilizar o CPF.

