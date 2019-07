Como saber se o seu filho está sofrendo bullying

Um em cada dez estudantes brasileiros é vítima de bullying, segundo dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Estudo realizado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), em parceria com o Ministério da Educação, revelou que 69,7% dos estudantes brasileiros declaram ter presenciado alguma situação de violência dentro da escola.

O professor de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP) José Leon Crochick define o bullying como uma hostilidade duradoura contra um mesmo alvo, que não consegue se defender o suficiente para evitar a agressão. Ele e outros especialistas ouvidos pelo Estado explicam como identificar se uma crianças está sofrendo bullying.

Sinais apresentados por uma criança que sofre bullying

Tristeza

Isolamento

Mudanças repentinas de humor

Raiva excessiva

Falta de iniciativa para deixar a casa

De acordo com Márcia Régis, pedagoga do Colégio Presbiteriano Mackenzie, o tema é complexo e exige que haja total atenção dos pais sobre as nuances no comportamento dos filhos. Ela diz que o primeiro sinal que uma criança que está sofrendo bullying apresenta é o aspecto de tristeza e isolamento.

A pedagoga ressalta que é justamente naqueles ciclos nos quais as crianças convivem diretamente, entre amigos, por exemplo, que surge o bullying. “Há uma relação de afeto e de admiração, e quando a criança recebe uma palavra ou uma expressão que a deprima ou a coloque em uma situação inferior, ela sente muito”, explica.

O professor do Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade da USP José Leon Crochick acrescenta que também pode haver mudanças repentinas de humor, ataques de raiva e dificuldade em concentração em leituras, conversas ou qualquer outra atividade rotineira.

“As pessoas reagem de formas distintas, conforme sua estrutura psíquica; de todo modo, os sinais de quem sofre (a agressão) são mais visíveis, pois se referem a comportamentos que são repentinamente alterados”, completa.

Segundo ele, também é possível que a criança não queira sair de casa ou voltar ao lugar onde sofreu a agressão.

Professora de Psicologia da USP, Maria Isabel da Silva Leme ressalta que, quando este tipo de situação ocorre em ambiente escolar, é comum que as crianças “inventem motivos” para não ir ao colégio, mostrem-se ansiosas em qualquer situação que envolva a escola e tenham seu desempenho escolar influenciado negativamente.

Como proceder se o seu filho é vítima de bullying

Crochick aponta que uma conversa franca entre pais e filhos é o que melhor pode haver. “Mas que seja um diálogo acolhedor, que procure entender o que se passa com o filho no que diz respeito ao bullying”, ressalta.

Para que a conversa não seja intimidadora, Crochick sugere que se comece conversando sobre o bullying de uma forma geral, perguntando à criança ou adolescente o que ele acha da prática, para em seguida perguntar se já praticou ou foi alvo e o que fazer para evitar essa situação.

O professor afirma que os pais devem enfatizar que não há nada errado com ele, mas, sim, com o autor da agressão, que o escolheu por acaso e poderia escolher qualquer outro que julgasse que não pudesse enfrentá-lo e procurar o professor, o coordenador ou o diretor para que eles tomem ciência da situação.