Como pedir a declaração de comparecimento ao Enem?

O participante que precisar comprovar sua presença no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece nos próximos dias 3 e 10 de novembro, deve emitir a Declaração de Comparecimento, disponível na Página do Participante. O documento personalizado (com os dados pessoas de cada candidato) deve ser impresso e levado nos dias de prova, quando será entregue ao aplicador na sala do exame.

Haverá uma declaração diferente para cada dia de aplicação. Para o primeiro domingo de prova, 3 de novembro, a declaração já está disponível no portal e no aplicativo do Enem. Mais de 530 mil inscritos já acessaram o documento até às 11h00 desta quarta-feira, 23, segundo informou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão responsável pela prova.

A Declaração de Comparecimento para o segundo dia de aplicação do exame, 10 de novembro, ficará disponível para impressão a partir da segunda-feira, 4 de novembro.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não fornece comprovante de presença após o exame. “O estudante deve levar a declaração já impressa no dia da prova. O documento é personalizado e somente ele consegue emitir o seu”, destaca o diretor de Gestão e Planejamento do Inep, Murillo Gameiro. “Não será permitida a impressão no local do exame”, conclui.

Exame As provas do Enem serão realizadas em dois domingos, 3 e 10 de novembro. Os portões do local de prova abrirão ao meio-dia (12h), pelo horário oficial de Brasília, e serão fechados às 13h. Para realizar o exame, o estudante deve levar caneta esferográfica de tinta preta e fabricada com material transparente, a única permitida, bem como documento de identificação oficial com foto, original, não sendo aceito documento digital ou cópia, mesmo que autenticada.