Como falar sobre o caos na saúde com as crianças? Rosely Sayão discute tema em live

O País enfrentra o maior colapso sanitário e hospitalar da história. Diariamente, são registradas centenas de mortes pela covid-19. Faltam leitos nos hospitais, oxigênio e insumos. Para frear o avanço da doença, governos locais endurecem medidas de isolamento e fecham escolas. Em meio a tudo isso e após mais de um ano de restrições, estão as famílias, com crianças e adolescentes.

Como apresentar o caos em que o Brasil está mergulhado aos mais novos? Crianças pequenas devem ser poupadas de informações? Pais e mães podem reduzir o nível de angústia que transmitem aos filhos? Para falar sobre este assunto, o Estadão entrevista nesta terça-feira, 23, a psicóloga e colunista Rosely Sayão.

A entrevista ao vivo será transmitida pelo Facebook do Estadão nesta terça-feira, 23, a partir das 16 horas. Rosely também vai refletir sobre como lidar com o ensino remoto em um momento excepcional. Para participar, envie suas perguntas e comentários pelas redes sociais do Estadão.