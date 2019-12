Comissão convoca Weintraub por fala sobre 'plantações de maconha' em universidades federais

SÃO PAULO - A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 4, a convocação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, para esclarecer declarações de que há em universidades federais "extensas plantações de maconha" e "laboratórios de desenvolvimento de droga sintética". A fala levou a uma forte reação dos reitores e das entidades científicas.

Ao site Jornal da Cidade, o ministro ainda disse que as instituições são "madrassas de doutrinação", em referência às escolas islâmicas. Desde que assumiu o cargo no MEC em abril, Weintraub protagoniza uma série de polêmicas com professores e alunos. Além de sucessivas acusações sobre “balbúrdia” e “doutrinação” nas faculdades, ele tem apontado suposto excesso de gastos nas instituições e foi alvo de protestos após bloquear verbas – o dinheiro só foi liberado meses depois.

A convocação foi requerida por deputados do PT, PSB, Podemos e PSOL. O depoimento está marcado para 10 horas da próxima quarta-feira, 11. O comparecimento do ministro é obrigatório, podendo responder por crime de responsabilidade caso falte e não apresente justificativa.