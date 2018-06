Com votação da reforma da previdência adiada, professores retornam às aulas

SÃO PAULO - Após 20 dias de paralisação, os professores da rede municipal de São Paulo retornaram às aulas nesta quarta-feira, 28. A greve foi suspensa pela categoria após a votação da proposta de reforma da previdência do prefeito João Doria (PSDB) ser adiada em 120 dias pelos vereadores da Câmara Municipal.

++ Câmara de SP desiste de votar reforma da previdência neste semestre

+++ Doria aumenta piso e recua em alíquota extra para aprovar reforma da previdência municipal

De acordo com o Sindicato dos Profissionais em Educação no Ensino Municipal (Sinpeem), a categoria mantem o posicionamento contrário à proposta e a retomada da greve caso seja levada à votação novamente. A Secretaria Municipal de Educação (SME) confirmou que as aulas foram retomadas nesta quarta e que todas as escolas da rede funcionaram normalmente.

O adiamento da votação foi anunciado na terça-feira, 27, pelo presidente da Casa, Milton Leite (DEM), e decreta dura derrota ao prefeito, que pretendia aprovar a reforma até o dia 6, quando deixa o cargo para concorrer ao governo do Estado nas eleições. Mais cedo, na tentativa de conseguir apoio, Doria havia condicionado o reajuste do piso do funcionalismo à aprovação da reforma.

O sindicato informou que já garantiu com a secretaria o pagamento dos dias paralisados e que a reposição das aulas será debatida com a SME e depois deverá ser aprovadas nas unidades escolares.

+++ Servidores municipais protestam contra reforma na previdência em SP

Em nota, a secretaria informou que os 200 dias letivos previstos em lei serão cumpridos em todas as escolas e que o calendário de reposição precisa ser aprovado pelo Conselho Escolar e homologado pela respectiva Diretoria Regional de Educação. A pasta informou que o pagamento dos dias parados será feito mediante a reposição das aulas perdidas.