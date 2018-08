Com reserva de cotas pela 1ª vez, ITA abre inscrições para vestibular

SÃO PAULO - Estão abertas as inscrições para o vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), sediado em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Neste ano, 22 das 110 vagas serão destinadas a candidatos negros.

A reserva de vagas ocorre pela primeira vez na história da instituição, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre as vagas para concursos para as Forças Armadas se enquadrarem na Lei 12.990/14, que reserva 20% das vagas para candidatos negros em cargos públicos federais.

O ITA forma engenheiros destinados para o quadro de oficiais da Aeronáutica, da ativa ou da reserva. As especialidades oferecidas são nas áreas de Aeroespacial, Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, Computação, Eletrônica e Mecânica-Aeronáutica.

Os candidatos cotistas deverão se autodeclarar negros no momento da inscrição. Após a seleção, eles precisarão passar pela análise de uma comissão de "heteroidentificação", que irá confirmar a autodeclaração. Caso a comissão não considere o candidato negro, ele será excluído do concurso (mesmo se tiver nota suficiente para ser aprovado em uma vaga de ampla concorrência).

As inscrições estão abertas até 15 de setembro e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do ITA. O custo é de R$ 140. Ela é aberta exclusivamente para brasileiros natos, solteiros e nascidos a partir de 1994. As provas serão realizadas em 23 de novembro (primeira fase) e 10 e 11 de dezembro (segunda fase).

As provas serão realizadas nas cidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Juiz de Fora, Londrina, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Paulo, Teresina e Vitória.