Cenário eleitoral vai influenciar valor da anuidade escolar, diz sindicato

SOROCABA – O cenário eleitoral que aponta possível segundo turno na eleição presidencial entre o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, e o do PT, Fernando Haddad, pode causar um aumento maior na anuidade escolar de 2019.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Escolares do Estado de São Paulo, Benjamin Ribeiro da Silva, os donos de escolas vão fixar a tarifa levando em conta o resultado da eleição como fator de risco. “Tem candidato falando em rever a reforma trabalhista, em não fazer as reformas que o país precisa, como a da Previdência. A escola é uma empresa e esse é um risco para a sua economia que precisa ser considerado”, disse.

As escolas privadas têm até a primeira quinzena de dezembro – 45 dias antes de começar o ano letivo - para fixar a anuidade. Até lá, já se saberá quem vai assumir a Presidência a partir de janeiro. “Tem candidato a presidente querendo acabar com a PEC do teto dos gastos públicos. É um mau sinal para o mercado. Quando se é obrigado a fazer seu preço anual num quadro de tanta incerteza, o mantenedor tenta se proteger indo até onde é possível em termos de valor. Não tem número mágico”, disse.

Conforme Ribeiro, além do quadro eleitoral, a crise econômica e a alta dos custos de energia e combustível projetam um aumento acima da inflação. “O governo prevê fechar o ano com inflação de 4,5%, mas o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) está em quase 10%. É um dado que assusta muito, pois esse indicador reajusta vários componentes dos custos da escola, como telefonia, água, telefonia e aluguel. Ele faz também os preços do atacado, que sempre chegam no consumidor. Em agosto do ano passado, o IGP-M era negativo”, analisou.

O presidente do Sieeesp concluiu nesta quarta-feira, 26, em Sorocaba, uma rodada de reuniões com mantenedores de escolas particulares pelo Estado. “Apresentamos os indicadores econômicos e outros índices para ajudar a escola a montar sua planilha de custos, que ela precisa justificar.”

Segundo ele, o quadro é agravado pela queda de renda da população. “A escola particular é um sonho de consumo de todas as classes sociais e só não está nela quem não pode pagar. Além da qualidade de ensino, tem a questão da segurança, principalmente nos grandes centros. O problema é que a inadimplência cresceu, este ano, de 6,62% em janeiro para 8,99% em julho. É um custo a mais para a planilha, pois o aluno que não paga em dia onera os que pagam”, afirmou.

Apesar de admitir um aumento acima da inflação, Ribeiro acredita que não haverá abusos na fixação das anuidades escolares de 2019, que começam a valer em janeiro. “O que limita o valor da mensalidade e impede os abusos é a concorrência. Hoje, o pai pode escolher a opção que cabe em seu orçamento. Temos escolas que cobram de R$ 400 reais e outras que cobram R$ 8 mil. Comparando com um condomínio residencial, vai da casa popular até a mansão. Nesse espectro amplo, o pai tem opções de escolha.”

Conforme o presidente do Sieeesp, as escolas trabalham com a expectativa de que a reforma do ensino médio não acontecerá até o início do ano letivo de 2019. Além de aumento na carga horária, a reforma prevê que, após o primeiro ano com a mesma base curricular, o aluno pode optar por cinco áreas de estudos nos anos seguintes.

“Temos dez mil escolas no Estado, mas 80% têm menos de 500 alunos e, desses, metade tem menos de 200. Nas escolas menores, acaba sendo um problema a formação de classes. Vamos formar salas com cinco ou seis alunos? Filosoficamente é muito bonito, mas na prática poucas escolas vão conseguir fazer”, disse.