Cartilha de Redação do Enem 2019: veja 6 dicas do Inep

SÃO PAULO - A pouco menos de um mês para a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorre nos dias 3 e 10 de novembro, estudantes de todo o Brasil se preparam para a prova que possibilita ingresso em instituições públicas e particulares de ensino superior. Para ajudar na preparação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou no dia 10 a Cartilha de Redação do Enem 2019, com instruções para ir bem na fase escrita da prova.

No documento, que pode ser obtido nesta página, há instruções gerais sobre as cinco competências exigidas para a prova de redação, com dicas importantes para ir bem no exame. Nele, há também informações sobre os critérios menores de avaliação e as exigências para se evitar uma nota zero.

No final da cartilha, é possível ver sete redações da prova de redação do Enem do ano passado que tiveram nota mil, com comentários. O tema discutido em 2018 foi a "manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet".

Na Cartilha de Redação do Enem 2019, o Inep divulgou seis instruções gerais. Confira abaixo:

Ler com bastante atenção o tema proposto e observar a tipologia textual exigida (no caso, texto dissertativo-argumentativo); Ler os textos motivadores, observando as palavras ou os fragmentos que indicam o posicionamento dos autores; Identificar, em cada texto motivador, se for o caso, a tese e os argumentos apresentados pelos autores; Refletir sobre o posicionamento dos autores dos textos motivadores e definir, com muita clareza, qual será o seu posicionamento; Ler atentamente as instruções apresentadas após os textos motivadores; Definir um projeto de texto em que seja planejada a organização estratégica da sua redação, a fim de defender o ponto de vista por você escolhido, e apresentar uma proposta de intervenção ao problema abordado.

Cada uma das cinco competências adicionam 200 pontos de nota à prova de redação do Enem, totalizando 1000, a nota máxima do Exame. São estas:

Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa;

Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;

Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

