Capes: Justiça manda retomar avaliação da pós-graduação, mas trava divulgação de resultado

A Justiça Federal autorizou nesta quinta-feira, 2, a retomada do processo de avaliação dos cursos de pós-graduação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (Capes), mas manteve suspensa a divulgação dos resultados finais. Inseguranças sobre a condução da avaliação na Capes e dificuldades de diálogo com a presidência da instituição motivaram, nos últimos dias, as renúncias de 80 pesquisadores que participam desse processo.

A avaliação periódica de cursos de pós pela Capes estava suspensa desde setembro, após uma decisão judicial, sob justificativa de falhas no método de aplicação dos critérios para conferir a qualidade dos cursos de pós-graduação no País.

Na decisão desta quinta, o juiz titular da 32ª Vara Federal do Rio de Janeiro Antonio Henrique Correa da Silva reconheceu que a suspensão das avaliações cria "risco de irreversibilidade da medida caso persista por um tempo além do razoável".

Também afirma que o processo de avaliação é "extremamente complexo e que se alonga por diversos anos", o que faz com que a suspensão cause prejuízo de difícil reversão. A decisão atende a um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) para a retomada da avaliação na Capes feito em 27 de novembro.

O juiz, no entanto, manteve suspensa a divulgação do resultado final da avaliação - o que, na prática, ainda cria incertezas sobre o desfecho do processo.

Também não está claro se os pesquisadores que hoje compõem as comissões de avaliação (há 49, no total) poderão estender seus mandatos para prosseguir com as tarefas iniciadas há pelo menos quatro anos. Os mandatos desses pesquiadores vão até abril e, dificilmente, a avaliação será concluída antes disso.

Entidades ligadas à ciência têm defendido que os mesmos pesquisadores continuem nas comissões para que os critérios definidos anteriormente sejam seguidos e não haja prejuízo na avaliação final dos cursos. As áreas de Matemática, Física e Química ficaram esvaziadas após as renúncias.

Por meio de nota, a Capes comemorou a decisão judicial desta quinta. "A presidente da Capes tem a satisfação em informar que, na data de hoje, o juiz titular da 32ª Vara Federal do Rio de Janeiro, por uma intensa e competente atuação da equipe da AGU, determinou a revisão da decisão liminar que paralisou a Avaliação Quadrienal da Capes, autorizando, desde já, a retomada do procedimento", escreveu.

Renúncias de pesquisadores chegaram a 80

Pesquisadores ligados às áreas de Matemática, Química e Física pediram renúncia de atividades na Capes porque, entre outros motivos, não viam mobilização da presidência da instituição pela reversão da decisão judicial de setembro. Eles argumentavam que até mesmo a contestação na Justiça demorou dois meses e que, portanto, não parecia haver interesse da presidência na retomada do processo.

Ao mesmo tempo, questionaram o interesse da Capes na abertura de novos cursos de pós e na oferta de cursos a distância, antes que a avaliação periódica pudesse ser concluída. Em um dos ofícios de renúncia, argumentaram que houve "corrida desenfreada" para atender a um calendário de avaliação de novos cursos EAD. O temor é de que interesses das universidades privadas se sobreponham ao rigor científico.

Avaliação é norte para a pesquisa no Brasil

A Capes é uma agência de fomento à pesquisa, ligada ao Ministério da Educação (MEC), que tem como missão avaliar os cursos de pós-graduação no Brasil. Desde abril deste ano, é presidida pela reitora do Centro Universitário de Bauru, Claudia Mansani Queda de Toledo.

Uma das principais atividades da Capes é realizar a chamada avaliação quadrienal de cursos de pós. Por meio desta avaliação, feita a cada quatro anos, os programas de pós-graduação em todo o País recebem notas, de acordo com a qualidade medida por pesquisadores com experiência nas áreas avaliadas e vasta produção científica.

Essas notas podem levar até mesmo ao descredenciamento de programas que não atendem aos requisitos mínimos. A avaliação também é importante para que os cursos identifiquem seus pontos fracos e fortes - e possam aprimorar suas práticas. As notas norteiam o repasse de verbas e bolsas aos cursos de pós.