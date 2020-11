Brasil tem três universidades entre as 10 melhores da América Latina; USP fica em 2º

SÃO PAULO - Três universidades públicas brasileiras estão entre as dez melhores da América Latina, segundo o ranking da consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS) divulgado nesta quarta-feira, 11. A Universidade de São Paulo (USP) aparece em segundo lugar pelo terceiro ano consecutivo, com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em quinto e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em nono. Desde 2018, o topo da lista é ocupado pela Pontificia Universidad Católica de Chile, a PUC chilena.

De acordo com a consultoria, Brasil, México e Colômbia são os destinos de estudo mais representados e respondem por mais da metade de todas as universidades classificadas. Neste ano, o Ranking QS de Universidades Latino-Americanas 2021 conta com 410 instituições.

Em 2018, a Unicamp estava em segundo lugar e a USP em terceiro, enquanto a UFRJ aparecia em sétimo. Na edição do ano seguinte, as duas primeiras instituições inverteram de posição e a universidade carioca desceu duas. Na lista de 2020, a USP permaneceu em segundo enquanto a Unicamp caiu para a quinta colocação. A UFRJ seguiu em nono.

A PUC do Chile, com 29.249 estudantes, lidera o ranking na América Latina ao longo de todos esses anos. Mundialmente, a universidade está na 121ª posição. A USP, por sua vez, aparece em 115º lugar no mundo, tendo 65.582 alunos, enquanto a Unicamp fica na 233ª posição global, com 28.206 discentes.

Segundo a avaliação global da revista britânica Times Higher Education, divulgada em setembro, a USP é a instituição brasileira melhor colocada e avançou em relação ao último levantamento. A universidade subiu no ranking e está na faixa das 201-250 melhores (após o 200º lugar, as universidades são classificadas em faixas). No levantamento anterior, ocupava a faixa 251-300.

De acordo com a consultoria QS, as melhores universidades da América Latina são classificadas a partir de cinco critérios básicos: impacto e produtividade da pesquisa, compromisso docente, empregabilidade, impacto online e, desde a edição 2016/17, internacionalização. Trata-se da maior classificação da região já publicada.

Há, ainda, indicadores-chave da classificação global que totaliza oito indicadores. São um conjunto de métricas de desempenho adaptadas para a região. Os pontos avaliados são: reputação acadêmica, reputação do empregador, proporção de professores para alunos, equipe com PhD, rede internacional de pesquisa, citações por artigo, artigos por professor e impacto na web.

Abaixo, confira a lista da QS com as 25 melhores universidade da América Latina, com destaque para as brasileiras:

1. Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)

2. Universidade de São Paulo

3. Tecnológico de Monterrey

4. Universidad de Chile

5. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

6. Universidad de los Andes

7. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

8. Universidad de Buenos Aires (UBA)

9. Universidade Federal do Rio de Janeiro

10. Universidad Nacional de Colombia

11. Universidad de Concepción

12. Universidade Estadual Paulista

13. Universidad de Antioquia

14. Universidad de Santiago de Chile (USACH)

15. Universidade Federal de Minas Gerais

16. Pontificia Universidad Católica del Perú

17. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

18. Pontificia Universidad Javeriana

19. Universidade Federal do Rio Grande Do Sul

20. Universidad de Costa Rica

21. Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

22. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

23. Universidade Federal de Santa Catarina

24. Universidad Adolfo Ibàñez

25. Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Confira, agora, a lista das dez melhores universidade brasileiras na América Latina, de acordo com a posição no ranking da QS:

2º - Universidade de São Paulo

5º - Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

9º - Universidade Federal do Rio de Janeiro

12º - Universidade Estadual Paulista

15º - Universidade Federal de Minas Gerais

17º - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

19º - Universidade Federal do Rio Grande Do Sul

23º - Universidade Federal de Santa Catarina

26º - Universidade Federal de São Paulo

29º - Universidade de Brasília