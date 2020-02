Bolsonaro pediu para não ver dados sobre falha no Enem por estar de 'cabeça cheia'

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira, 3, que pediu para não ver dados sobre falhas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por estar com a "cabeça cheia". "Ele (o ministro da Educação, Abraham Weintraub) queria apresentar para mim os dados. Eu não quis, (estava) com a cabeça cheia. Hoje eu saturei. Não conversei", disse o presidente.

Bolsonaro e Weintraub viajaram juntos a São Paulo nesta segunda, 3 - uma ofensiva, tanto de parlamentares como de aliados do presidente, para a demissão do ministro se intensificou após a série de erros no Enem. Em declaração em frente ao Palácio do Alvorada, quando retornou a Brasília, o presidente minimizou as falhas relatadas por milhares de estudantes sobre a prova. "Quase em todos os ano têm problema. Representa menos de 'zero vírgula alguma coisa' o problema", disse ele.

O presidente chegou a dizer que as falhas poderiam ser resultado de uma "sabotagem", apesar de não ter apresentar qualquer evidência.

Apesar de o presidente minimizar a situação, a falha trouxe consequências para os 3,9 milhões de participantes da prova. Já que o cronograma de programas, como o Sisu e o Prouni, tiveram de ser suspensos por determinação judicial até que o ministério comprovasse documentalmente ter garantido a recorreção das provas.

O próprio MEC ainda não apresentou dados que comprovem que a falha na correção de 5.974 provas não interferiu na nota dos demais.