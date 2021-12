Bolsonaro institui por MP programa que dará acesso gratuito à internet a alunos da rede pública

O presidente Jair Bolsonaro instituiu, por meio de uma Medida Provisória (MP), o Programa Internet Brasil. A iniciativa quer promover o acesso gratuito à internet em banda larga móvel a estudantes da educação básica da rede pública de ensino integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único (Cadúnico) do governo federal.

A MP entrou em vigor nesta quarta-feira, 8, data da publicação no Diário Oficial da União - para ter validade permanente, porém, precisa ser aprovada pelo Congresso em até quatro meses. O programa é de responsabilidade do Ministério das Comunicações, com o apoio do Ministério da Educação (MEC).

Os alunos vão ter acesso à internet por meio de chip, de pacote de dados ou de “outros dispositivos” — não foram citados quais. Os objetivos do programa são permitir que os estudantes acessem recursos educacionais digitais e participem de atividades pedagógicas não presenciais. Além de, com isso, promover a inclusão digital das famílias e apoiar políticas públicas que necessitem de conexão à rede para implementação.

O benefício pode ser concedido a diferentes estudantes de uma mesma família. Na MP, o governo destaca que o programa pode “alcançar outras pessoas físicas” que sejam beneficiárias de políticas públicas federais, nas áreas de: educação (em todos os níveis de ensino); desenvolvimento regional; transporte e logística; saúde (em todos os níveis de atenção); agropecuária; emprego e empreendedorismo; políticas sociais; turismo, cultura e desporto; e segurança pública.

A gestão, a coordenação, a transparência, o monitoramento e a avaliação de resultados vão ser função do Ministério das Comunicações. O MEC, por sua vez, deve apoiar as ações de gestão, monitoramento e avaliação do programa.

Veto a projeto semelhante

Em março deste ano, Bolsonaro vetou integralmente um projeto de lei com escopo semelhante aprovado pelo Congresso. O PL 3.477/2020 garantiria R$ 3,5 bilhões da União para custear serviços de internet a estudantes e professores da escola pública. A ideia era atender professores do ensino fundamental e médio das redes estaduais e municipais e alunos da rede pública pertencentes a famílias inscritas no CadÚnico, assim como escolas de comunidades indígenas e quilombolas.

Os recursos viriam principalmente do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) e de dotações orçamentárias do governo federal. A justificativa do veto foi a de que o projeto não apresenta a estimativa do respectivo impacto orçamentário e financeiro, violando regras constitucionais, fiscais e orçamentárias (Regra de Ouro).

No início de junho, deputados e senadores derrubaram o veto presidencial. Com isso, a União teria até o dia 10 de junho para encaminhar o valor. O presidente, no entanto, em agosto, publicou uma MP que retirou o prazo de repasse dos R$3,5 bilhões.

No Programa Internet Brasil, os recursos financeiros virão principalmente de “dotações orçamentárias da União; contrapartidas financeiras, físicas ou de serviços, de origem pública ou privada; doações públicas ou privadas; e outros recursos oriundos de fontes nacionais e internacionais”, segundo o 4º artigo da medida.

O programa deve ser implementado de forma gradual, observando a disponibilidade orçamentária e financeira, bem como os requisitos técnicos para ofertar o serviço. Na resolução não há referência a datas e prazos.