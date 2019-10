Bastidores da notícia: como foi feita a reportagem Crianças que Leem

SÃO PAULO - As crianças que melhor aprenderam a ler e escrever no Brasil vivem no sertão do sertão do Nordeste e também no interior de São Paulo. Este é o tema da reportagem especial 'Crianças que Leem', feita pela repórter especial Renata Cafardo, pelo fotográfo Tiago Queiroz, e também pela equipe da TV Estadão e pelo núcleo de podcasts do Estadão. A partir das 15h, em live na TV Estadão, eles vão contar como nasceu essa reportagem e os desafios da apuração. A equipe do Estadão viajou para lugares como Granja e Sobral, interior do Ceará, e também Indaiatuba, interior de São Paulo.

A reportagem especial, que conta com textos, fotos, vídeos e quatro podcasts, vai mostrar, por exemplo, que os alunos de oito anos da Escola Nossa Senhora Aparecida, na zona rural de Granja, tiraram a melhor nota do Brasil em leitura e em escrita. Outras duas escolas da cidade ficaram ainda em segundo e em terceiro lugar, de acordo com uma tabulação feita pelo Estado. O especial vai mostrar também outros bons exemplos de como se aprende a ler e a escrever no País.

Durante três meses, a equipe do Estado foi a quatro cidades, assistiu aulas, conversou com professores, pais, crianças e especialistas. A ideia é que o ouvinte do podcast ou o leitor se sintam parte da história e que consigam compreender como o País pode, de fato, alfabetizar suas crianças deixando de lado disputas teóricas e ideológicas.

A discussão sobre alfabetização no Brasil ganhou corpo na gestão Bolsonaro, que quer privilegiar o chamado método fônico. Mas a questão é urgente há anos: mais de 50% dos estudantes de 8 anos no País não sabem ler adequadamente. E cerca de 35% não conseguem escrever.

Você pode participar dessa live, mandando suas perguntas pelo Facebook do Estadão. Você também pode ver a chamada em vídeo da matéria aqui. E ouvir a chamada do Podcast aqui neste link. A reportagem especial conta com quatro podcasts e os episódios estão divididos da seguinte forma:

Episódio 1: A experiência de Granja, com a melhor escola do brasil na prova de leitura e escrita

Episódio 2: Sobral: a estrela da educação no Ceará

Episódio 3: O que é o construtivismo e por que é tão diferente do método fônico

Episódio 4: Uma entrevista com a maior especialista em alfabetização do País, Magda Soares