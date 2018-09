Assembleia do Rio prorroga cotas nas universidades públicas do Estado

RIO - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) votou e aprovou nesta terça-feira, 11, o projeto de lei 4.205/18, que prorroga o sistema de cotas para os cursos de graduação nas universidades públicas estaduais do Rio por mais dez anos. A regulamentação das cotas foi feita em 2008, por meio da Lei 5.346/08, mas a norma só tinha validade até o fim deste ano.

Segundo o texto, só poderão entrar na faculdade por meio do sistema de cotas os estudantes que tenham renda familiar mensal per capita de, no máximo, um salário mínimo e meio (equivalente a R$1.431). A proposta também determina que sejam reservadas no mínimo 20% das vagas de cada curso às pessoas negras, indígenas e oriundas de comunidades quilombolas. Outros 20% serão destinados aos alunos que cursaram integralmente o ensino médio em qualquer escola pública brasileira. A norma ainda reserva 5% das vagas às pessoas com deficiência e aos filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e administração penitenciária mortos ou incapacitados durante o serviço.