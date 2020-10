Após reclamações, Inep prorroga prazo para inserir foto no sistema do Enem

Após diversas reclamações sobre a dificuldade de inserção da foto da inscrição no sistema do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, os inscritos para a prova terão até as 23h59 do dia 8 de outubro para inserir a fotografia pessoal no sistema, por meio da Página do Participante. O prazo foi prorrogado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) por mais uma semana, em função do volume de acessos ao sistema em um único dia.

A prorrogação tem o objetivo de garantir a realização do procedimento por parte dos inscritos. Participantes que já incluíram a foto anteriormente não precisam repetir a operação.

A vestibulanda de Medicina Thayane Silva do Carmo, 29 anos, vê o Enem como a principal forma de ingresso nas universidades. Ela cursava Enfermagem mas optou por mudar de carreira.

“A pandemia e os estudos individuais já estão sendo difíceis, a ansiedade aumenta na medida que vai chegando perto da prova. Aí li hoje a notícia que seria o último dia e corri pro site pra mandar a foto. Estou desde as 17h tentando entrar e nada. Aí bate o desespero de ter a possibilidade de ser excluída do processo por isso. Eu fico mais aliviada (com o adiamento), mas não com menos raiva. Mesmo que tenham consertado, as horas de tentativa em vão nos deixam muito nervosos”, diz ela que irá prestar a prova em Curitiba (PR).

Mais alguém não tá conseguindo entrar no site do inep? Na página do participante? #enem — ᴍᴀʀɪᴀɴᴀ ᴍᴀʀᴛɪɴs ® (@martinsaumari) October 1, 2020 Nada do site do INEP funcionar... — É A²mor! Vestibular/ENEM (@Chaconerrilla) October 1, 2020

Em nota, o Inep alertou que é importante estar atento aos critérios da foto, que deve ser atual, nítida, individual, colorida e com fundo branco. “Não serão permitidas fotografias de pessoas com óculos escuros, boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. A foto deve mostrar o rosto inteiro do participante, com boa iluminação e foco, além de estar nos formatos de arquivo JPEG e PNG (tamanho máximo de 2 MB)”. As imagens em PDF não serão aceitas.

O Estadão fez uma reportagem mostrando como inserir o arquivo na inscrição do ENEM em quatro passos. Para tirar dúvidas, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) oferece uma Central de Atendimento no número: 0800 616161.