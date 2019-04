Conheça apps que ajudam crianças e adolescentes com autismo

Celebra-se nesta terça-feira,2, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Neste ano, a Organização das Nações Unidas (ONU), que criou a data em 2007, lembra do dia a partir do tema "Tecnologias assistivas, participação ativa", em referência a programas que podem ajudar no processo de aprendizagem de crianças e adolescentes que se encaixam nessa condição. Conheça alguns deles logo abaixo.

"Para muitas pessoas com transtornos de espectro autista, o acesso a tecnologias assistivas é um pré-requisito para poderem exercitar os direitos humanos básicos e participarem integralmente da vida de suas comunidades", declarou a ONU, em mensagem sobre o dia. "Tecnologia assistivas podem eliminar a barreira de participação", completou.

A ONU lembra que a Convenção das Pessoas com Deficiências reconhece o papel das tecnologias assistivas, ao auxiliar no exercício pleno dos direitos e liberdades. A organização discutirá nesta terça em sua sede em Nova York o papel da internet e das comunidades digitais nos avanços nessa área.

Para a fonoaudióloga Renata Dias, especialista em linguagem infantil para Transtornos do Espectro Autista (Tea), os recursos de alta tecnologia como os aplicativos ajudam no desenvolvimento da comunicação.

"O trabalho do terapeuta fonoaudiólogo é modelar o uso das tecnologias para que a criança aprenda qual é a função daquele sistema de comunicação. Não basta entregar o dispositivo eletrônico para criança, é necessário um trabalho contínuo e consistente de como usar cada classe de palavras que contém em cada sistema", explica Renata.

Renata afirma que a tecnologia favorece o desenvolvimento da fala. "Acontece frequentemente de colocarmos um sistema de comunicação para uma criança não verbal e, após todo o trabalho contínuo, essa criança se tornar verbal", disse.

O Estado destaca a seguir quatro aplicativos para aprendizagem de crianças e adolescentes com transtornos relacionados ao autismo. Muitas vezes, o desenvolvimento de ferramentas que auxiliam no aprendizado e comunicação parte da própria família, como é o caso do Matraquinha, criado por Wagner Yamuto para ajudar o filho Gabriel. Contamos a história deles em agosto do ano passado.

Conheça outros aplicativos

- Minha rotina especial

O aplicativo Minha Rotina Especial é um software desenvolvido para auxiliar crianças com deficiência, síndromes, autismo ou déficits diversos. "Um programa cuidadosamente planejado para estimular o desenvolvimento, integrando informações e deixando a rotina mais clara e organizada para crianças com diferentes desafios e que precisam de acompanhamento nas atividades do dia a dia."

Quanto mais a criança conhece sua rotina, mais ela ganha confiança e autonomia e melhor os terapeutas conseguem acompanhar sua evolução e propor novos desafios, detalham os desenvolvedores.

- Livox

O Livox se define como um aplicativo de comunicação alternativa. "Permite que pessoas com doenças ou deficiências que prejudicam a fala possam se comunicar e aprender por meio de um tablet". A ferramenta permite que o usuário crie qualquer coisa em qualquer lugar. Exercícios de leitura, escrita e até conceitos de matemática podem ser facilitados para quem tem autismo.

- Tippy Talk

Os desenvolvedores detalham que o aplicativo permite que uma pessoa com dificuldades de comunicação verbal se comunique traduzindo imagens em mensagens de texto que são enviadas ao cuidador. "TippyTalk é único por libertar a pessoa das limitações de uma comunicação face a face."

-Matraquinha

Matraquinha é um aplicativo destinado a crianças e adolescentes com autismo ou que possuam dificuldades de linguagem. Com o uso deste aplicativo, a criança poderá se comunicar por meio de cartões, explica os desenvolvedores. "O funcionamento é bem simples. Ao clicar nestes cartões, o aplicativo vai dizer por voz o que a criança deseja transmitir."