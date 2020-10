Alunos do 3º ano da rede estadual do Rio retomam aulas presenciais dia 19

RIO - Alunos do 3º ano do ensino médio e da quarta fase do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) das escolas estaduais do Rio de Janeiro poderão retornar às aulas presenciais a partir do próximo dia 19. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira, 9, pelo governador em exercício, Cláudio Castro (PSC). Por outro lado, alunos do 6º ano do Fundamental ao 2º ano do Médio não terão aulas presenciais em 2020.

O retorno exclusivo aos alunos do último ano foi justificado pela necessidade de "preparar melhor" quem for prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para janeiro. "A gente precisa preparar estes alunos para serem competitivos para o Enem", afirmou Cláudio Castro.

O Estado do Rio tem cerca de 126 mil alunos que estão no terceiro ano ou na última etapa do EJA. Com as aulas iniciando dia 19, a expectativa é que eles tenham até 35 dias letivos antes da prova, incluindo atividades presenciais em fins de semana.