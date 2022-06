Aluno imprime citação de Hitler em anuário do Avenues, colégio de elite em São Paulo

Um aluno do Avenues, colégio de elite e um dos mais caros de São Paulo, incluiu uma citação de Adolf Hitler no anuário da Second Division, equivalente ao ensino fundamental 2 e ensino médio. A frase, que não foi vista durante a edição do projeto, chegou a ser impressa e apareceu nos exemplares que foram distribuídos aos estudantes e parte do corpo docente na última quinta-feira, 2.

Impressa em inglês, a frase traduzida significa: "Qualquer um pode lidar com a vitória, mas só os poderosos podem suportar a derrota". No anuário, ela veio acima do nome de Adolf Hitler.

Leia Também Mãe acusa colégio de SP de expulsar filho por ser gay e pobre; escola nega

Em um comunicado enviado aos pais e responsáveis dos alunos na sexta-feira, 3, o colégio se desculpou pelo ocorrido e condenou o uso da citação. "Embora a frase em si isoladamente não seja ofensiva, o fato de ser uma citação de Adolf Hitler é extremamente ofensivo e não tem lugar no nosso anuário, nem em nenhum lugar na nossa comunidade", diz a carta, assinada por John Ciallelo, diretor da Second Division.

"Infelizmente, a citação não foi identificada durante o processo de edição e revisão anterior à impressão e entrega do anuário aos nossos formandos ontem. Lamentamos muito que isso tenha acontecido e nos desculpamos, já que sabemos que ver uma citação de Adolf Hitler é extremamente ofensivo", continua o texto.

Segundo a administração do colégio, os protocolos de edição do anuário em questão serão revisados e os exemplares já distribuídos serão coletados. "Estou tratando desse assunto diretamente com o aluno envolvido e sua família. Sei que todos vocês compreendem que não compartilhamos detalhes de circunstâncias que envolvem alunos individualmente, incluindo consequências disciplinares", diz Ciallelo na carta.

O Avenues é original de Nova York e sua primeira turma foi lançada em 2012. A filial paulistana do colégio foi inaugurada em 2018, com vagas para crianças a partir dos dois anos de idade, que compõem a faixa etária com anuidade mais barata, em torno de R$ 101 mil.

O colégio ainda afirmou que está em contato com a Federação Israelita de São Paulo, após o aluno em questão ter sido denunciado à organização.

Leia abaixo a carta completa:

Caras famílias da Avenues São Paulo,

Gostaria de informar a todos de um incidente que veio ao nosso conhecimento ontem e o que estamos fazendo em resposta.

Ontem soubemos que um aluno incluiu uma citação de Adolf Hitler no recém impresso anuário da Secondary Division. Embora a frase em si isoladamente não seja ofensiva, o fato de ser uma citação de Adolf Hitler é extremamente ofensivo e não tem lugar no nosso anuário, nem em nenhum lugar na nossa comunidade.

Infelizmente, a citação não foi identificada durante o processo de edição e revisão anterior à impressão e entrega do anuário aos nossos formandos ontem. Lamentamos muito que isso tenha acontecido e nos desculpamos, já que sabemos que ver uma citação de Adolf Hitler é extremamente ofensivo. Estamos revisando nossos protocolos de edição do anuário para garantir isso não volte a acontecer no futuro. Também estamos conversando com nossos alunos para reforçar nossos valores de acolhimento, segurança e respeito, além das nossas expectativas de que esse valores sejam seguidos sempre.

Além disso, estamos coletando todos os anuários distribuídos para os formandos e imprimindo novamente a página que continha essa citação. Também vamos reimprimir essa página nos outros anuários antes de distribuí-los aos alunos dos Grades 6–11.

Estou tratando desse assunto diretamente com o aluno envolvido e sua família. Sei que todos vocês compreendem que não compartilhamos detalhes de circunstâncias que envolvem alunos individualmente, incluindo consequências disciplinares.

Também soubemos que esse assunto foi reportado à Federação Israelita de São Paulo. Estamos em contato com o presidente da Federação para nos desculparmos diretamente e informá-lo das ações corretivas que estamos tomando.

Mais uma vez, pedimos desculpas por esse grave descuido no processo de produção do nosso anuário e a ofensa causada. Se tiverem qualquer dúvidas, por favor entrem em contato comigo.

Atenciosamente,

John Ciallelo

Head of Secondary Division