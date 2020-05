Ainda sem nova data, Enem encerra inscrições nesta sexta-feira

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terminam às 23h59 desta sexta-feira, 22. Apesar do adiamento das provas em razão do coronavírus, com novas datas a serem definidas, o prazo se manteve. Até esta quinta, 21, mais de 4,3 milhões de estudantes já haviam garantido participação no exame, segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Enem 2020 também marca a estreia do Enem Digital, mas as 101,1 mil vagas já estão esgotadas. Os candidatos dessa modalidade farão a prova em laboratórios de informática de faculdades em 15 capitais do País.

O adiamento do exame, anteriormente marcado para os dias 1º e 8 de novembro, se deu após semanas de pressão de secretários de Educação, universidades e estudantes, que viam a mudança como a solução mais racional em meio a uma pandemia.

Os inscritos votarão em quando deve ser a prova, por meio de enquete na Página do Participante — limitados a opções entre 30 e 60 dias após as datas originais. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a escolha será em junho.

Técnicos do Inep estudam a possibilidade de reduzir o Enem a apenas um dia, por conta da pandemia do novo coronavírus. Dessa forma, a prova teria menos questões que as 180 habituais — divididas igualmente entre Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, além da redação. Uma das alternativas é diminuir para 120, com 30 perguntas de cada área do conhecimento.

Inscrições

Para evitar erros na hora da inscrição, o Inep recomenda que todos os participantes façam o procedimento com calma. O aluno deve verificar cuidadosamente as informações declaradas, pois, após a conclusão, algumas não poderão ser modificadas. Os itens passíveis de troca podem ser alterados somente ao fim do prazo de inscrições.

Os dados que constam na Receita Federal — nome, nome da mãe e data de nascimento — devem ser os mesmos declarados por quem vai fazer o Enem. Quando há divergência, o sistema informa que o participante precisa fazer a correção no órgão. A inscrição poderá ser concluída apenas após a atualização dos dados na Receita.

Os inscritos que se enquadram nos requisitos apresentados nos editais como beneficiários da gratuidade da taxa de inscrição ficarão isentos sem a necessidade de um pedido formal. Para os demais, a taxa de R$ 85 deve ser paga até 28 de maio, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), gerada ao fim da inscrição.

*Com informações da Agência Brasil