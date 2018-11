Abstenção no vestibular da Unicamp cai e 69,7 mil fazem prova

SÃO PAULO - O vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), aplicado neste domingo, 18, registrou queda na abstenção geral. O índice de candidatos faltosos ficou em 8,6% - no ano passado, a ausência foi de 9,02%. Dos 76.319 inscritos para o vestibular, 69.761 candidatos fizeram a prova. Eles disputam uma das 2.589 vagas em 69 cursos de graduação da universidade.

O gabarito das questões será divulgado pela Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) nesta quinta-feira, 22, em seu site - já é possível consultar a prova da primeira fase na mesma página.

A lista de aprovados na primeira fase será divulgada no dia 10 de dezembro, assim como os locais de prova da segunda fase e as notas de corte. Caso o candidato precise fazer alterações nos seguintes dados: nome, RG, data de nascimento, telefones, e-mail e ano de conclusão do ensino médio, um formulário estará disponível até o dia 20.

A segunda fase será realizada entre os dias 13 e 15 de janeiro de 2019. As provas de habilidades específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, serão feitas entre 21 e 25 de janeiro, em Campinas.