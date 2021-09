A infância está desaparecendo? Rosely Sayão fala sobre ser criança nos dias de hoje

O Dia das Crianças está chegando e a data é uma oportunidade para refletir sobre a infância que queremos proporcionar aos nossos filhos. Para a psicóloga e colunista do Estadão, Rosely Sayão, a infância está desaparecendo, mas o que isso significa?

Crianças bem novas vivenciam rotinas típicas do mundo adulto. A pressão pelo consumo também chega aos pequenos. Datas comemorativas, como o Dia das Crianças, viram motivo para mais e mais presentes, mas falta tempo para brincar.

Para falar sobre a infância que queremos construir, Rosely Sayão participa nesta terça-feira, 28, de uma live nas redes sociais do Estadão. A transmissão ao vivo começa às 16 horas no Facebook e no LinkedIn. Para participar, é só mandar sua pergunta ou comentário nas redes sociais.