13 de agosto: estudantes protestam contra cortes na educação; veja locais

SÃO PAULO - A União Nacional dos Estudantes (UNE) realiza nesta terça-feira, 13, manifestações em todo o País para protestar contra os cortes na área da educação. Os estudantes defendem ainda a autonomia das universidades e são contrários ao programa Future-se, do Ministério da Educação (MEC). O projeto tem o objetivo de atrair investimentos privados para as instituições públicas e regulamentar a participação das organizações sociais na gestão.

"A UNE permanece vigilante. Nossas universidades pedem socorro, e só nossa luta organizada poderá dar resultados", afirmou, em nota, o presidente da UNE, Iago Montalvão.

De acordo com a UNE, o Future-se tem o objetivo de "sucatear para depois privatizar" a educação. Às 10h30, os atos desta terça já eram o assunto mais comentado no Twitter Brasil com as hashtags #Tsunami13Agosto e #TsunamiDaEducação.

Autoridades e instituições ligadas ao tema se manifestaram sobre os protestos. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE) afirmou que o contingenciamento de R$ 348 milhões divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) na semana passada "afetará a compra e a distribuição de centenas de livros didáticos que atenderiam crianças do ensino fundamental de todo o País".

Já a presidente nacional da União da Juventude Socialista (UJS), Carina Vitral, afirmou que enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, não "arredarem o pé dos cortes e ataques ao povo" os estudantes não deixarão as ruas.

Intitulado "3º Grande Ato em Defesa da Educação", as manifestações ocorrem, segundo a UNE, em mais de 150 cidades dos 26 Estados e no Distrito Federal. Os dois primeiros protestos foram nos dias 15 e 30 de maio.

Manifestação em Salvador atrai estudantes e professores

Estudantes, professores e outras categorias da sociedade civil participaram de manifestação em Salvador na manhã desta terça-feira. Portando faixas, cartazes e bandeiras, eles começaram a se concentrar na Praça do Campo Grande, área central da cidade, por volta das 9 horas, e, de lá, saíram em caminhada até a Praça Castro Alves, provocando lentidão no trânsito naquela região.

O ato contou ainda com a presença de centrais sindicais, a exemplo da Central Única dos Trabalhadores da Bahia (CUT-BA) e de políticos do PT e PCdoB. "Com essas manifestações, estamos defendendo a democracia e a soberania nacional. Somos contra os cortes na Educação e a Reforma da Previdência, que está tramitando no Senado, além da privatização das universidades, públicas entre outras medidas que vem sendo adotadas pelo governo Bolsonaro”, disse Cedro Silva, presidente da CUT-Bahia.

Já o representantes da UNE, Natan Ferreira, explicou que o movimento dessa terça é uma continuidade das manifestações iniciadas no mês de maio. "Por muito tempo estivemos distantes da universidade, mas, hoje, queremos participar e reivindicar. A revolta com esse governo é porque a gente conseguiu democratizar o espaço universitário, e não podemos deixar voltar atrás", comentou.

A presidente do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia (Apub), Raquel Nery, revelou que as mobilizações tendem a se fortalecer a partir de agora. "Cobrar respeito e melhorias tem que ser sempre o nosso papel, enquanto entidade pública."

Durante a caminhada, os manifestantes, em número menor que o de atos anteriores, foram acompanhados por um minitrio e gritavam palavras de ordem contra o governo e a favor do "Lula livre". Para os organizadores, 30 mil pessoas participaram do ato. A Polícia Militar não fez estimativa.

Veja abaixo onde ocorrem os atos de estudantes nas capitais brasileiras, em 13 de agosto (horários locais)

Região Norte

Acre: Praça da Revolução, Rio Branco , às 16 horas

Praça da Revolução, , às 16 horas Amazonas: Praça da Saudade, Manaus , às 15 horas

Praça da Saudade, , às 15 horas Amapá: Praça da Bandeira, Macapá , às 13 horas

Praça da Bandeira, , às 13 horas Pará: Praça da República, Belém , às 8 horas

Praça da República, , às 8 horas Rondônia: Praça Três Caixas D'Água, Porto Velho , às 16 horas

Praça Três Caixas D'Água, , às 16 horas Roraima: Praça do Centro Cívico, Boa Vista , às 16 horas

Praça do Centro Cívico, , às 16 horas Tocantins: Praça dos Girassóis, Palmas, às 9 horas

Nordeste

Alagoas : Centro de Educacional de Pesquisas Aplicadas (Cepa), Maceió , às 8 horas

: Centro de Educacional de Pesquisas Aplicadas (Cepa), , às 8 horas Bahia: Praça do Campo Grande, Salvador , às 9 horas

Praça do Campo Grande, , às 9 horas Ceará: Praça da Gentilândia, Fortaleza , às 8 horas

Praça da Gentilândia, , às 8 horas Maranhão: Praça Deodoro, São Luís , às 15 horas

Praça Deodoro, , às 15 horas Paraíba: Liceu Paraibano, João Pessoa , às 14 horas

Liceu Paraibano, , às 14 horas Pernambuco: Rua Aurora, Recife , às 14 horas

Rua Aurora, , às 14 horas Piauí: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Teresina , às 8 horas

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), , às 8 horas Rio Grande do Norte: Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) Central, Natal , às 14h30

Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) Central, , às 14h30 Sergipe: Praça General Valadão, Aracaju, às 15 horas

Sudeste

Espírito Santo: Teatro Universitário, Vitória , às 16 horas

Teatro Universitário, , às 16 horas Minas Gerais: Praça da Assembleia Legislativa, Belo Horizonte , às 16 horas

Praça da Assembleia Legislativa, , às 16 horas Rio de Janeiro: Largo da Candelária, Rio de Janeiro , às 15 horas

Largo da Candelária, , às 15 horas São Paulo: Museu de Arte de São Paulo (Masp), São Paulo, às 15 horas

Sul

Paraná: Praça Santos Andrade, Curitiba , às 18 horas

Praça Santos Andrade, , às 18 horas Rio Grande do Sul: Esquina Democrática, Porto Alegre , às 18 horas

Esquina Democrática, , às 18 horas Santa Catarina: Largo da Catedral, Florianópolis, às 16 horas

Centro-Oeste